Что такое скрипниковка: почему выросла ее популярность

Почти сто лет назад, 6 сентября 1928 года, на Всеукраинской правописной конференции в Харькове в то время народный комиссар образования Николай Скрипник принял "Украинское правописание", которое стали называть "скрипниковкой", или "правописью Скрипника".

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Современные украинцы все чаще обращаются к нормам этого правописания, считая его более аутентичным и соответствующим духу украинского языка. Это правописание, разработанное на волне украинизации, стало символом национального возрождения, но его история была трагически прервана советской властью.

Соборное правописание: единство украинского языка

"Скрипниковка" – это не только правописание Николая Скрипника, но и результат кропотливого труда многих украинских языковедов. Его еще называют "харьковским" или "соборным" правописанием, ведь он объединил нормы, которые использовались в разных регионах Украины. Это было первое правописание, которое учитывало языки употребления как восточных, так и западных украинских земель, которые в то время находились в составе разных государств.

Именно Харьков стал центром разработки "скрипниковки". Здесь работали такие известные языковеды, как Алексей Синявский, Леонид Булаховский, Николай Наконечный и другие. К работе над правописанием также подключились киевские и западноукраинские ученые. Это правописание стало важным шагом на пути украинизации и внедрения украинского языка в образовательный процесс.

Трагическая судьба "скрипниковки"

Несмотря на поддержку украинских лингвистов, "скрипниковка" просуществовала всего 5 лет. В 1933 году советская власть признала ее "националистическим" и утвердила новое правописание, направленное на сближение украинского языка с русским. Этот шаг стал частью продолжавшейся десятилетиями политики русификации.

Возвращение к "скрипниковке" в независимой Украине

После обретения Украиной независимости в 1991 году вопрос о возвращении в "скрипниковку" снова стал актуальным. Однако в правописной комиссии преобладали языковеды советской школы, которые не поддержали эту идею. В конце концов, в 2019 году был достигнут компромисс, и новое украинское правописание вернуло некоторые элементы "скрипниковки".

Элементы "скрипниковки" в современном правописании

Среди элементов "скрипниковки", вернувшихся к современному правописанию, можно выделить: окончание "-и" в родительном падеже существительных женского рода с основой на "-ть" (вічність, тривалість, смерть), использование буквы "ґ" в иноязычных собственных названиях (Гемінґвей, Ферґюсон), слова "етер", "міт", "проєкт", "проєкція" и др.

Сегодня "скрипниковка" продолжает влиять на развитие украинского языка. Ее элементы все чаще используются в речи, особенно среди национально сознательных граждан.

Сейчас многие используют в своей речи скрипниковку и это довольно легко распознать. Например, согласно этому правописанию, правильно говорить не "Європа", а "Европа", не "євро", а "евро". В то же время в этом правописании много йотаций - "матеріяльний", "фіялка" и т.д. И наиболее распространенный вариант это слова с окончанием "и" вместо "i" - "любови", "радости", "незалежности".

OBOZ.UA напоминает, что в Украине разработают правописание крымскотатарского языка.

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