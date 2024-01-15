"Не роскошь, а средство передвижения": украинским защитникам на Бахмутском направлении нужен автомобиль. Как присоединиться к сбору
Для эффективного выполнения задач по освобождению Украины от российских оккупантов, украинским военным из 104-й отдельной бригады территориальной обороны необходим автомобиль. Защитники выполняют боевые задания на одном из опасных участков фронта на Бахмутском направлении Донецкой области.
Жена одного из воинов Виктория Жомирук опубликовала призыв о помощи, указав, что необходимо собрать 250 000 гривен. Родственники военных из города Ровно призывают всех неравнодушно присоединиться к этому сбору.
Для защитников такой автомобиль это не просто роскошь, а неотъемлемый инструмент для быстрого и маневренного перемещения к позициям, а также для эвакуации раненых. В таких условиях автотранспорт становится критически важным для обеспечения безопасности воинов и успешного выполнения задач на передовой.
"Друзья, я снова обращаюсь к вам за помощью, чтобы собрать средства на авто (пикап) для подразделения в котором служит мой муж в составе 104 ОбрТрО. Цель 250 000 грн. Для них очень необходим автомобиль для выполнения боевых задач в Донецкой области, Бахмутское направление. Так сложилось, что в строгих военных и дорожных условиях автомобили долго не "живут" и это не роскошь, а средство для быстрого, маневренного передвижения к позициям и эвакуации раненых. Пожалуйста, не будьте равнодушными присоединитесь к сбору, каждая гривна важна! О собранных средствах и доставленном авто нашим защитникам обязательно отчитаюсь", – подчеркнула женщина.
Каждый, кто имеет возможность помочь воинам, может сделать это по реквизитам:
- Ссылка на банку https://send.monobank.ua/jar/5Vd6zhEGNg
- Карта Моно: 5375 4112 1490 2665
- Карта Приват: 5168745635050252
- Pay Pal: [email protected]
Напомним, что в марте 2023 года Виктория Жомирук также организовывала сбор для бригады своего мужа, который с начала войны находится в рядах ВСУ. Тогда небезразличные украинцы помогли дособирать необходимые 50 тысяч на покупку автомобиля для защитников.
Как сообщал OBOZ.UA, дочь Романа Шухевича Мария продолжает благородное дело своего отца-повстанца. Женщина в свои 83 года активно помогает финансово воинам побеждать российского врага. Она рассказала, что пенсии 8 тысяч гривен ей хватает, поэтому имеет возможность присоединиться к каждому замечающему в интернете сбору.
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