Не подпадают под разрешенную категорию: в ГПСУ сообщили, сколько украинцев каждый день получают отказ в выезде за границу

В Украине в пересечении госграницы ежедневно отказывают не менее 150 мужчинам, пытающимся покинуть территорию страны через пункты пропуска. Однако они не подпадают под категорию, которой разрешено выезжать за пределы государства во время военного положения.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в Киеве. Кроме того, по его словам, не фиксируется и уменьшения попыток незаконного пересечения границы (чтобы посмотреть видео, ддоскролльте до конца новости).

Представитель ГПСУ отметил, что больше всего как законных, так и незаконных попыток пересечь границу мужчинами от 18 до 60 лет регистрируется на границе с Румынией и Молдовой.

"Хотя в июне все-таки определенное уменьшение таких попыток по сравнению с маем фиксировалось на 28%. В пунктах пропуска с поддельными документами было обнаружено с начала полномасштабного вторжения около 6 тыс. человек, а на зеленом участке границы уже задержаны более 13 тыс. граждан, которые пытались незаконным способом попасть за пределы Украины", – сказал Демченко.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец напомнил, что военное положение в Украине предусматривает запрет на выезд из страны военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет (кроме определенных исключений). За незаконное пересечение границы нарушитель должен понести административную ответственность – штраф или арест.

Эксперт заявил, что ответственность за незаконное пересечение государственной границы установлена исключительно административным, а не уголовным кодексом – статьей 204-1 КУоАП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– так называемый белый билет, удостоверяющий непригодность или ограниченную пригодность к военной службе, не гарантирует права выезда за границу Украины. В частности, покинуть страну не смогут мужчины, ограниченно пригодные к военной службе;

– украинские военные, семья которых находится в другой стране, имеют право временно уехать за границу на время отпуска, чтобы навестить родных. Для этого нужно обязательно получить разрешение от командования и каждый такой случай рассматривается индивидуально.