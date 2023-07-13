Что грозит за незаконное пересечение границы во время военного положения в Украине: разъяснение

Военное положение в Украине предусматривает запрет на выезд из страны военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет (кроме определенных исключений). За незаконное пересечение границы нарушитель должен понести административную ответственность – штраф или арест.

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Детали уточнил адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале. Правозащитник напомнил, что 33-я статья Конституции гарантирует свободу передвижения, выбора места жительства и право свободно покидать территорию Украины, однако за исключением устанавливаемых законом ограничений.

Эксперт заявил, что ответственность за незаконное пересечение государственной границы установлена исключительно административным, а не уголовным кодексом – статьей 204-1 КУоАП.

Согласно ей, пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины вне пунктов пропуска, без документов или с поддельными документами наказываются наложением штрафа в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или административным арестом сроком до 15 суток.

Повторное нарушение грозит штрафом в размере от 500 до 800 необлагаемых минимумов или арестом от 10 до 15 суток.

"Надо обратить внимание на то, что срок привлечения к административной ответственности составляет три месяца с момента выявления правонарушения, но не позднее года с момента его совершения. Так что, если вы уехали год назад, вас не могут привлечь к ответственности", – заявил Кравец.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее адвокат Игорь Ясько сообщил, что так называемый белый билет, свидетельствующий о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе, не гарантирует права выезда за границу Украины. В частности, покинуть страну не смогут мужчины, ограниченно пригодные к военной службе.

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