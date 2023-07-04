Может ли военный уехать в отпуск за границу во время войны: разъяснение

Украинские военные, семья которых находится в другой стране, имеют право временно выехать заграницу на время отпуска, чтобы посетить родных. Для этого нужно обязательно получить разрешение от командования, и каждый такой случай рассматривается индивидуально.

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Об этом рассказало издание "ВВС Украина". Журналисты напомнили, что вопрос отпусков военнослужащих Верховная Рада урегулировала только на десятый месяц полномасштабной войны. 1 декабря 2022 года в законодательство были внесены изменения, которые позволили защитникам страны брать 10 дней отпуска во время военного положения.

Также предусмотрен отпуск (тоже не больше 10 дней) по семейным обстоятельствам – для женитьбы, при рождении ребенка, смерти близкого родственника.

Уже в июне 2023 года в парламенте приняли закон, согласно которому военный может трижды в год взять основной отпуск, который составляет 30 дней, плюс 10 дней по семейным обстоятельствам.

При этом в одном подразделении одновременно не могут отсутствовать более 30% состава.

Закон о социальной защите военнослужащих предусматривает, что у защитников страны есть право на временный выезд в период военного положения.

Как объяснили в Министерстве обороны, в первую очередь для этого нужно написать рапорт на отпуск и подать его командиру части. Там следует указать детали о поездке – дату выезда и возврата, адрес пребывания, вид транспорта, пункте пропуска.

Законодательство разрешает добавить дополнительные дни отпуска на дорогу.

Вместе с рапортом военный должен предоставить документы, подтверждающие причину поездки. Это могут быть свидетельства о браке, рождении ребенка. Необходимы и документы, доказывающие пребывание семьи за границей. Например, если жена и дети получили временную защиту в иностранной стране, то нужно дать подтверждение этому.

На основании этих документов командир воинской части принимает решение, разрешить или нет такую поездку. Это оформляется в соответствующий приказ, дающий право выезжать за пределы страны на время отпуска. Также можно использовать отпускной билет, где указаны сроки и разрешение на выезд.

В издании отметили, что если командир принял негативное решение, то рычагов воздействия не так много и обжаловать это практически невозможно.

Какие документы нужны для выезда военного к семье за границу:

– паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

– документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера и т.п.);

– отпускной билет с указанием места пребывания за границей;

– выписка из приказа соответствующего должностного лица, уполномоченного на принятие решения о предоставлении военнослужащему отпуска.

В Государственной пограничной службе утверждают, что если все необходимые документы и разрешения будут, что человека пропустят. Исключением могут быть ситуации, когда у военного есть другие запреты на выезд (например, из-за неуплаченных алиментов, штрафов или судебных решений).

Как писал OBOZREVATEL:

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