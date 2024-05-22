Не имеем права на холостой выстрел: Стефанчук объяснил главную сложность с законом о запрете УПЦ МП

Деятельность православной церкви Московского патриархата на территории Украины должна быть запрещена. Законопроект в этом отношении имеет большой общественный вес, поэтому должен быть принят без нарушений, чтобы потом не было возможности его отменить через Конституционный Суд Украины.

Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге в среду, 22 мая. Он также прокомментировал блокировку трибуны Верховной Рады фракцией "Европейская солидарность".

"Общественный вес этого законопроекта велик. Парламент не имеет права ни на холостой выстрел при принятии этого законопроекта, ни на нарушение регламентных норм", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, депутаты от "Евросолидарности" потребовали вынести на голосование законопроект в сессионный зал с нарушением Регламента Верховной Рады.

"А как юрист скажу вам, что это прямое основание для последующей отмены этого закона в Конституционном Суде Украины", - подчеркнул Стефанчук.

Он объяснил, что именно поэтому было решено собрать подписи под законопроектом, чтобы была уверенность в том, что хватает голосов за его принятие.

"Как только все подписи будут собраны, то сразу безотлагательно этот законопроект будет внесен в зал", – заверил глава ВР.

При этом Стефанчук подчеркнул, что он сам голосовал за этот законопроект в первом чтении и будет голосовать за него во втором.

"Но я очень хочу, чтобы он прошел с идеальным соблюдением Регламента и процедур, чтобы не дать никакого шанса кому-либо разрушить этот законопроект после этого в Конституционном суде Украины", - подчеркнул председатель ВР.

Стефанчук также прокомментировал заявления оппозиции о том, что из Офиса президента якобы данное указание членам фракции "Слуга народа" не ставить подписи под законопроектом. Он назвал такие заявления одним из видов политической борьбы от оппонентов и их "вялыми фантазиями".

"Все другие манипуляции, все другие какие-то заявления о том, что кто-то кому-то перезвонил, - это какие-то дряблые фантазии отдельных субъектов политической деятельности, почему-то находящиеся в парламенте", - сказал председатель ВР.

Стефанчук напомнил, что перед голосованием в первом чтении также собирались подписи, чтобы понять, есть ли голоса для поддержки законопроекта.

"Я помню все манипуляции тогда, что якобы задерживали где-то в Аппарате ВР опубликование законопроекта на сайте. Понимаете, это такие леденцы политические, которые иногда информационно дают, чтобы было о чем говорить", - сказал Стефанчук.

Как сообщал OBOZ.UA:

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Расследователи Бигус.инфо сообщили, что на основе УПЦ МП в Украине действует агентурная кремлевская сеть, которая имеет целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. В частности, как утверждают журналисты, "агенты в рясах" распространяют пропагандистские нарративы и дискредитирующие украинское руководство материалы через "Союз православных журналистов", "Первый казацкий" и "Миряне".

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