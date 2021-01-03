Названы регионы-лидеры по количеству больных COVID-19 в Украине

Столица Украины и еще четыре области попали в список регионов-лидеров по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса.

Речь идет о Николаевщине, Львовщине, Одесщине, Днепропетровщине и Киеве. По данным СНБО и Министерства здравоохранения, на них пришлась почти половина из 4576 заражений, которые были диагностированы за 2 января.

Так, COVID-19 заболели 454 жителей Николаевской области, 433 – Львовской, 426 – Одесской, 404 – Днепропетровской, 370 – Киева. В целом это 2087 новых пациентов.

Кроме этого, на Днепропетровщине и в Киеве от последствий заражения коронавирусом умерли 22 и 21 человек соответственно. Ни одной смерти за прошлые сутки не зафиксировали на Одесщине. Еще шесть летальных случаев произошли на Львовщине и один – на Николаевщине.

В то же время побороть болезнь смогли до 793 жителя Одесской области (это второй показатель после Черкасщины, где вылечился 1001 человек за сутки). В Киеве недуг одолел 181 пациент, во Львовской области – 150, Днепропетровской – 106, а на в Николаевской – ни один.

Стоит отметить, что за сутки 2 января украинские лаборатории провели только 14 576 тестирований на выявление коронавируса, по сравнению с более чем 58,5 тыс. в канун Нового года.

Данные по заболеваемости COVID-19 в пяти регионах-лидерах

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская предположила, что локдаун с 8 января в Украине может временно снизить количество больных COVID-19. Однако, по ее словам, полностью он не остановит пандемию.