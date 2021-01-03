В Україні кількість одужалих перевищила нові випадки зараження COVID-19 за добу

В Україні на ранок 3 січня кількість випадків коронавірусу зросла до 1 074 093. Минулої доби цей діагноз підтвердився ще у 4576 хворих, із яких 1306 потрапили до лікарень.

Від наслідків зараження COVID-19 померли 18 854 жителів країни (+123 за добу), а 728 865 подолали вірус (+6250). Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook, оновив дані також сайт Ради нацбезпеки та оборони.

За попередню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Миколаївській області – 454, Львівській – 433, Одеській – 426, Дніпропетровській – 404, у м. Київ – 370. Зокрема, захворіли 158 дітей і 172 медпрацівники.

Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу:

м. Київ – 370 випадків;

Вінницька область – 66 випадків;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 404 випадки;

Донецька область – 200 випадків;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 78 випадків;

Запорізька область – 301 випадок;

Івано-Франківська область – 99 випадків;

Київська область – 303 випадки;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 433 випадки;

Миколаївська область – 454 випадки;

Одеська область – 426 випадків;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 75 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 59 випадків;

Харківська область – 68 випадків;

Херсонська область – 115 випадків;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 244 випадки;

Чернівецька область – 146 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.

У наданій МОЗ і РНБО офіційній статистиці відсутня інформація щодо ситуації з коронавірусом на окупованих територіях Донецької, Луганської областей і Автономної Республіки Крим.

Глава МОЗ додав, що минулої доби лабораторії здійснили 14 576 тестувань: 12 362 методом ПЛР і 2214 методом ІФА. А за весь час пандемії в Україні проведено 5 610 003 ПЛР-тестувань.

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