В Україні кількість одужалих перевищила нові випадки зараження COVID-19 за добу
В Україні на ранок 3 січня кількість випадків коронавірусу зросла до 1 074 093. Минулої доби цей діагноз підтвердився ще у 4576 хворих, із яких 1306 потрапили до лікарень.
Від наслідків зараження COVID-19 померли 18 854 жителів країни (+123 за добу), а 728 865 подолали вірус (+6250). Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook, оновив дані також сайт Ради нацбезпеки та оборони.
За попередню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Миколаївській області – 454, Львівській – 433, Одеській – 426, Дніпропетровській – 404, у м. Київ – 370. Зокрема, захворіли 158 дітей і 172 медпрацівники.
Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу:
м. Київ – 370 випадків;
Вінницька область – 66 випадків;
Волинська область – 93 випадки;
Дніпропетровська область – 404 випадки;
Донецька область – 200 випадків;
Житомирська область – 25 випадків;
Закарпатська область – 78 випадків;
Запорізька область – 301 випадок;
Івано-Франківська область – 99 випадків;
Київська область – 303 випадки;
Кіровоградська область – 22 випадки;
Луганська область – 85 випадків;
Львівська область – 433 випадки;
Миколаївська область – 454 випадки;
Одеська область – 426 випадків;
Полтавська область – 197 випадків;
Рівненська область – 75 випадків;
Сумська область – 147 випадків;
Тернопільська область – 59 випадків;
Харківська область – 68 випадків;
Херсонська область – 115 випадків;
Хмельницька область – 14 випадків;
Черкаська область – 244 випадки;
Чернівецька область – 146 випадків;
Чернігівська область – 152 випадки.
У наданій МОЗ і РНБО офіційній статистиці відсутня інформація щодо ситуації з коронавірусом на окупованих територіях Донецької, Луганської областей і Автономної Республіки Крим.
Глава МОЗ додав, що минулої доби лабораторії здійснили 14 576 тестувань: 12 362 методом ПЛР і 2214 методом ІФА. А за весь час пандемії в Україні проведено 5 610 003 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за 1 січня у Кіровоградській області виявили рекордно низьку кількість хворих на коронавірус, а також не зафіксували жодної смерті від нього.
Крім цього, Київ вийшов зі списку регіонів-лідерів за щоденним приростом заражень COVID-19.
Водночас 2 січня від наслідків коронавірусної хвороби в Україні померла Олександра Тарасова – відома волонтерка й оперна співачка.