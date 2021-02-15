В Украине не смогли начать вакцинацию 15 февраля: причины и планы Минздрава

В понедельник, 15 февраля, в Украине не началась вакцинация против COVID-19 препаратом компании Pfizer, так как не подписаны соответствующие документы.

Как говорится в материале "Нового времени", прежде чем вакцина будет зарегистрирована в Украине, должны быть подписаны соглашения – между COVAX и Pfizer и между Pfizer и украинской стороной.

Документы на подписание должны поступить в Украину сегодня, 15 февраля. И только после вакцину Pfizer официально зарегистрируют в Украине и смогут запускать ее поставки. На весь процесс может уйти несколько дней.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко пояснял, что Украина является одной из семнадцати стран, куда COVAX поставляет вакцину от COVID-19. Однако на данный момент вакцина Pfizer еще не поступила ни в одну из стран в этом перечне.

Также глава Минздрава Максим Степанов говорил, что 17-18 февраля вакцины Pfizer должны прибыть в нашу страну. По его словам, на данный момент идет процесс отгрузки препарата.

"Источники поставки вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются. Касательно вакцины компании AstraZeneca, согласно контракту, заключенным с индийским институтом Serum Institute, сейчас идут технические моменты касательно логистики. То есть 17 или 18 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине", – добавил министр.

Добавим, ожидается, что первая партия вакцины от 500 тыс. до 1 млн доз от компании AstraZeneca поступит из Индии уже в феврале. Всего за бюджетные деньги будет закуплено до 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.

Кроме того Степанов сказал, что в Украине уже все готово для первого этапа вакцинации населения.

"Мы начинаем мобильными бригадами, которые уже сформированы. Общее количество мобильных бригад 572. Сейчас у нас уже есть 347 мобильных бригад – и сразу мы начинаем вакцинацию. У нас есть очень четкий план, который предусматривает, что первый этап вакцинации – это медики, работающие в ковидных больницах, независимо от того, где находятся эти ковидные больницы. Это работники экстренной медицинской помощи, работники мобильных бригад и работники наших лабораторных центров. Остальные медики начинают на втором этапе вакцинироваться", – акцентировал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский провел переговоры с руководителем фармацевтической корпорации Pfizer относительно заключения контракта на поставку в Украину в кратчайшие сроки вакцины против коронавируса.