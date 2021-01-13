Названо місця в Україні, де можуть трапитися землетруси

В Україні небезпечними сейсмічними зонами вважаються південь Криму, Одеська, Закарпатська та Чернівецька області, тобто території близькі до гір.

Про це для "КП в Україні" повідомив завідувач відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики НАН України Сергій Вербицький.

"Але землетруси можуть бути і на платформній частині. Наприклад, у 2004 році були сильні поштовхи в Тернопільській області, в Микулинцях. Також фіксуємо коливання ґрунту в районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область), у районі Новодністровська (Чернівецька область). Але це переважно незначні поштовхи", – зазначив учений.

Але водночас Вербицький додав, що на епіцентрах невеликих підземних поштовхів енергія удару може сконцентруватися в великий землетрус.

Як повідомляв OBOZREVATEL,10 січня в районі села Луки Самбірського району Львівщини зафіксували незначний землетрус магнітудою 1,9. 3 січня землетрус магнітудою 1,8 зафіксували в Мукачівському районі на Закарпатті.