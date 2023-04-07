В школах на оккупированных территориях Запорожской области детям устроили "промывание мозгов" кремлевской пропагандой. В частности, в Степановке Первой Мелитопольского района учителя-коллаборанты провели "патриотический" урок, оскорбив украинский народ.

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Украинцев назвали "хохлами" и унизили их умственные способности. Об этом пишет издание "Риа-Мелитополь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, в Международный день птиц учителя "Степановской СОШ № 47" предложили школьникам подумать над значением шовинистической российской пословицы "Хохол глупее вороны, а хитрее черта".

В то же время на пропагандистском уроке представили перекрученную пословицу: "Птицы сильны крыльями, а россияне – верой". На самом деле она звучит как "Птицы сильны крыльями, а люди – дружбой".

"Риа-Мелитополь" также показало кадры с занятия и фото учителей, преподающий в оккупированной школе.

Указанное учебное заведение находится по адресу ул. Мартынова, д. 1, директор школы – Буняк Людмила Сергеевна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Мелитополе "оккупантам-добровольцам" из РФ трудоустроили в охрану школы. Их "услуги" должны оплачивать родители.

– Как заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, российские захватчики превратили оккупированную часть Запорожской области в тюрьму строгого режима. Они создали невыносимые условия для людей, надеясь посеять перманентный страх и сломить патриотический дух.