Оккупанты превратили в тюрьму строгого режима захваченную часть Запорожской области, — мэр Федоров о терроре гражданских

Российские захватчики, разозленные тем, что никак не могут подавить движение партизанского сопротивления на части подконтрольного им Запорожья, создали невыносимые условия для местного населения. Фактически временно оккупированная территория напоминает тюрьму строгого режима.

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Об этом рассказал глава Мелитопольского горсовета Иван Федоров на своем Telegram-канале. Так российские солдаты надеются посеять перманентный страх и сломить патриотически настроенных людей, ожидающих возвращения Украины.

"Теперь они пообещали "дополнительные меры по выявлению террористов". То есть гражданским жителям грозит новая волна арестов и пыток, ведь российские силовики умеют только выбивать признание в терроризме", – указано в сообщении.

Федоров рассказал, что среди прочих мер, армия России на временно захваченном Запорожье:

Требует от жильцов всегда иметь при себе документы;

Усилила контроль за соблюдением комендантского часа;

Запретила снимать места расположения оборонных сооружений, даже если это центр города.

Совершенно очевидно, что захватчики напуганы и уже вряд ли сомневаются в том, что скоро им придется бежать под натиском ВСУ. К сожалению, их беспомощная злоба и тревога направлены исключительно против мирного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Федорова, коллаборанты на Запорожье бьют тревогу. Они боятся, что уже совсем скоро Силы обороны освободят оккупированный Мелитополь и другие населенные пункты региона.

"Не так давно одна из них работала в оккупационной администрации и помогала оркам с организацией псевдореферендума. А теперь сеет панику о "использовали и бросили". Предателей не пожалеет никто, а Россия тем более бросит их первой. Поэтому карма неизбежна", – прокомментировал вопли коллаборантки мэр города.

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