Навсегда 24: в боях с РФ погиб Роман Бучко из Волыни

На войне погиб Роман Бучко из села Кадище Луцкого района. Ему было всего 24 года.

Видео дня

Об этом вечером в четверг, 11 мая, сообщили на Facebook-странице Цуманской общины. Обстоятельства и место гибели защитника не уточняется.

"За независимость Украины и покой каждого из нас погиб наш мужественный Герой – Бучко Роман Тарасович 1998 г.р., уроженец с. Кадище", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Цуманской объединенной территориальной общины выразили соболезнования близким погибшего.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям нашего Героя. Память о мужественном воине будет жить вечно в сердцах родных и всех украинцев, чей покой защищал наш Защитник. Скорбим вместе с Вами, низко склоняем головы в скорби. Вечная память!", – также говорится в сообщении.

Об обстоятельствах и месте гибели защитника в общине не уточняется. Дату прощания сообщат впоследствии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на Донбассе погиб Александр Мальцев из Винницкой области.

Воин с позывным "Тринадцатый" отдал свою жизнь за независимость Украины под Дубово-Васильевкой на Донетчине, 3 мая.

Александр погиб как Герой. Он не оставил своих побратимов во время штурма, стоял до последней минуты своей жизни вместе с ними. Получив ранение, он отказался от эвакуации. И вел бой, пока хватило сил.