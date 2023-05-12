Не покинул товарищей по оружию во время штурма: на Донбассе погиб Александр Мальцев из Винницкой области. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб военный из Виннитчины Александр Мальцев на псевдо "Тринадцатый". Герой отдал свою жизнь за независимость Украины под населенным пунктом Дубово-Василевка на Донетчине, 3 мая.

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Об этом сообщили пресс-служба Гниванской территориальной общины и военная Владислава Матюш. Александр родился в Гниване 13 декабря 1972 года.

15 ноября 2022 по мобилизации Мальцев был зачислен в роту охраны 5 отдела Винницкого РТЦК и СП. Спустя 4 месяца Герой отправился защищать целостность Украины на восточном направлении. Служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

В гражданской жизни он имел много интересов и увлечений, любил спорт. Был искренним и жизнерадостным, а также имел много друзей.

Дочь погибшего Елена рассказала, что Александр погиб как настоящий Герой. Как уточнила Матюш, он не покинул своих товарищей по оружию во время штурма, стоял до последней минуты своей жизни вместе с ребятами, будучи раненым вел бой, пока не имел сил.

"Его товарищи, которые были бок о бок там с ним, рассказали мне, что он, будучи раненым в горячей точке, оказал сам себе помощь и когда приехал транспорт для эвакуации раненых, то ехать в госпиталь отказался, ведь усиления не было и он сказал, что своих не бросит и будет стоять с ними до последнего. Погиб от разорвавшегося артиллерийского снаряда прямо возле него…" – добавила его дочь.

У Александра Мальцева остался сын, три дочери, три внука, жена и мама.

Напомним, в боях за Украину на Бахмутском направлении героически погиб боец 1 штурмового батальона 3 ОШБр Тарас Дмитренко с позывным "Тара". Боец участвовал в штурме враждебных позиций.

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