В детсаду Ивано-Франковска воспитатели угрожали детям полицией за отказ есть или обуваться: их наказали

В детском саду Ивано-Франковская воспитательница и няня угрожали трехлетним детям полицией за то, что они не хотели есть, обуваться или поднимать упавшую вилку. Более того, они общались с дошкольниками на повышенных тонах в течение дня.

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Об этом сообщает "Галка", ссылаясь на аудиозаписи, которые им предоставили родители воспитанников. Кроме того, там отмечается, что некоторых детей называли "хамовитыми", а одна из работниц говорила, что "отломит голову" малышу.

Другому дошкольнику угрожали "бабочкой" – местом для "невежливых детей". Когда же воспитанники плакали, то им грозили визитом к психологу или полиции. Кроме того, когда ребенок спрашивал, придет ли мама, ему отвечали, что нет, от чего он еще больше плакал.

После таких случаев в детсад вызвали правоохранителей родители.

"Сотрудники ювенальной превенции немедленно отреагировали на обращение родителей. Кроме этого, обратились в Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета с целью принять меры по избежанию давления, защиты прав и интересов детей. Следователи Ивано-Франковского РУП возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полиция устанавливает все детали происшествия. Продолжается следствие", – говорится в сообщении.

Стало известно, что после визита в детсад Департамента образования, воспитатели были уволены с должностей.

"Вопросы безопасности и защиты прав детей чрезвычайно важны. Департамент всегда принимает меры по всестороннему расследованию ситуаций, в частности, случая в одном из дошкольных учреждений. Воспитательница и помощница больше не работают в садике. Делом занимается полиция. Отмечаем, что любые проявления насилия или пренебрежения в учебных заведениях являются не только неприемлемыми, но и преступными", – отметили в образовательном учреждении.

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