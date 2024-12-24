Нацполиция и ГСЧС должны знать английский: Кабмин утвердил перечень должностей с требованиями к кандидатам по языку

Кабинет министров Украины намерен обязать руководителей силовых ведомств овладеть английским языком. В перечне должностей значатся сотрудники Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В первую очередь такое требование коснется руководящих должностей. Об этом в Telegram заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Парламентарий опубликовал проект постановления Кабмина, в котором утвержден список должностей с требованиями к кандидатам на знание английского языка. Стоит отметить, что постановление еще не утверждено, как следствие, требование по языку пока не вступило в силу.

После вступления в силу документа, английским языком обязаны будут владеть кандидаты на должность главы Национальной полиции и его заместители. Также требование распространится на начальников секторов, отделов, главных инспекторов и помощников руководителей Нацполиции.

Кроме того, английский язык станет обязательным для руководителей, советников и помощников межрегиональных территориальных органов полиции.

Аналогичное требование касается сотрудников Национального антикоррупционного бюро, в частности, руководителя и его заместителей, детективов и руководителей подразделений организационно-аналитического и стратегического развития.

В ГСЧС английский язык будет обязательным для кандидатов на должности главы службы, его заместителей и начальников секторов и отделений. Так само, как и в случае в Нацполицией, в ГСЧС владение английским языком будет обязательным для руководителей территориальных органов и подразделений. При это среди списка должностей ГСЧС указаны психологи, старшие помощник, диспетчеры и операторы.

Напомним, Кабинет министров Украины принял одобрил два законопроекта по совершенствованию правового регулирования обязательной эвакуации населения. Оба документа были разработаны Министерством внутренних дел.

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