Кабмин одобрил законопроекты о правилах обязательной эвакуации населения: подробности

Кабинет министров Украины принял одобрил два законопроекта по совершенствованию правового регулирования обязательной эвакуации населения. Оба документа были разработаны Министерством внутренних дел.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый. Что предусматривают законопроекты:

– Военные администрации могут объявлять обязательную эвакуацию с территорий боевых действий по предложению военного командования.

– Обязательная эвакуация может быть общей или касаться только отдельных категорий населения: детей, пожилых людей или лиц с инвалидностью.

– Обязательная эвакуация детей осуществляется вместе с одним из родителей, лицом, которое их заменяет, или другими законными представителями. Эвакуация осуществляется органами опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции.

– Если родители отказываются от обязательной эвакуации детей, она осуществляется Национальной полицией с передачей детей органам опеки и попечительства.

– Решение об обязательной эвакуации детей принудительно принимает областная военная администрация по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.

Также предлагается установить административную ответственность за нарушение требований военного положения.

В частности, новой статьей 210-2 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение правил въезда и пребывания в населенных пунктах, где идет обязательная эвакуация, без соответствующих пропусков или удостоверений.

Как сообщал OBOZ.UA, после обстрела Херсона 20 декабря в сети распространились сообщения об объявлении принудительной эвакуации из города, однако они являются фейковыми. Таким образом враг пытается устроить панику среди жителей области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!