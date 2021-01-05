Нацгвардія розробить доктрину за принципами НАТО спільно із США і Канадою

Представники Групи радників з питань доктрини та освіти (DEAG) Посольства США в Україні провели семінар із розроблення доктрини Національної гвардії України (НГУ) за підходами військових формувань країн-членів НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook. Участь у заході також взяли представники Збройних сил Канади в Україні (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами члена DEAG майора Гарі Квоша, в НГУ є низка документів, які визначають її діяльність, є Концепція та планування на різних рівнях, проте немає доктрини.

Остання застосовується у військових структурах країн-членів НАТО та визначає роль і місце органів військового управління, командирів (начальників) усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії всередині структури на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях під час організації виконання повсякденних завдань і забезпечення підготовки до виконання завдань у майбутньому.

"Важливо, щоб доктрина Національної гвардії Україна не суперечила національним нормативним документам водночас як з питань оборони, так і з питань безпеки та була сумісною з доктринами країн-партнерів", – наголосив американський військовий.

Розроблення доктрини заплановано на початок 2021 року за участі американських та канадських фахівців, говориться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Україна готова, аби її Збройні сили збільшили національні внески в операції під проводом Північноатлантичного альянсу.

Так само наше військо прагне бути залученим до планування операцій Альянсу щодо врегулювання криз на ранніх етапах, заявив міністр оборони Андрій Таран. Урядовець наголосив, що в межах Програми розширених можливостей НАТО Україна хоче збільшити свій вклад у діяльність стратегічного партнера та досягти максимальної взаємосумісності.