'Наступление начнется из Ненацка вдоль сел Бозна и Куда': украинцы запутали россиян слухами о контрнаступлении ВСУ

Украинцы в сети высмеяли непонимание россиянами украинского языка на фоне сплетен о скором контрнаступлении ВСУ. Ссылаясь на заявление президента Владимира Зеленского о том, что оно начнется "зненацька", пользователи создали огромное количество "фотожаб".

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Россиян смутило указанное слово, они начали искать, где расположен Ненацк. Украинцы со своей стороны объяснили, что это в направлении "Не за Баром", вдоль сел "Бозна" и "Куда", и отметили, что очень важно не перепутать.

"Найден таинственный Ненацк", – отметили в сети под мемом с телами оккупантов.

"Ложь. Ненацк в лукьяновском котле", "Здесь мне намекнули, где этот Ненацк. Есть в Винницкой области город Бар. Так тот Ненацк не за Баром... Думай...те", "Ну, Ненацк, так Ненацк", "На карте Украины должен появиться новый населенный пункт. Ненацк. Именно оттуда начнется контрнаступление", – писали пользователи сети.

Однако на этом шутки не закончились – в соцсетях спародировали официальные сообщения представителей украинской власти, будто наступление действительно началось из украинского городка Ненацк, чтобы запутать россиян. Также украинцы удивились, что контрнаступление почему-то началось не из "Несподіванки".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не может медлить с деоккупацией своих территорий от российских захватчиков. Именно поэтому армия не будет ждать, пока западные партнеры примут решение о передаче Украине современных западных истребителей.

"Это бы очень сильно помогло... Но мы понимаем, что так затягивать мы не будем, и мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16 или что-то еще. Успокаивать Россию, что у нас еще есть несколько месяцев, чтобы начать учиться на самолетах, и потом уже начнем... Нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ – это самый быстрый путь к миру. Политик убежден, что операция начнется в ближайшие недели;

– координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что Штаты уже передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили наши власти. Речь идет, в частности, о вооружении, необходимом для начала украинского контрнаступления.

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