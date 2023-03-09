'Наши женщины несокрушимые, как скалы': в фонде 'Мрія' Юлии Паевской рассказали о помощи семьям пленных

В фонде "Мрія", который открыла украинская защитница Юлия Паевская ("Тайра") рассказали о помощи семьям пленных украинцев. Преимущественно в организацию обращаются женщины.

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Как сообщила исполнительный директор фонда писательница Татьяна Комлик (Татуся Бо), "Мрія" работает с мамами, женами, сестрами, дочерьми. У всех разные истории, но мечта одна на всех – "чтобы вернулся из плена".

"Наши женщины несокрушимые, как скалы. Из их уст вылетают тяжелые слова, как снаряды. Ими они описывают свою историю. Историю утрат. Историю любви. Историю надежд. Историю ожидания. Наши женщины плачут. Тихо, почти беззвучно и всегда извиняются за свои слезы, хотя их слезы и уместны. Ими они тоже пишут свою историю", – написала Комлик в своем Facebook.

То, как украинки умеют бороться за самых дорогих, удивляет и вдохновляет, добавила она.

"Наши женщины упрямые. Те, в чьи двери и кабинеты они входят, влетают, врываются, не дадут мне соврать. То, как они умеют бороться за самых дорогих, удивляет и вдохновляет. Наши женщины смеются. Теперь я знаю это наверняка. Как же звонко они смеются. А потом испуганно в какой-то момент затихают. Вспоминают посестер, которые в этот день плачут, потому что обмен не их. И приносят прощения за свой внезапный смех, за свою внезапную радость", – рассказала писательница.

Татьяна Комлик отметила, что как руководитель направления помощи семьям пленных каждый день говорим с украинками, чьих близких оккупанты удерживают в неволе. Ее мечта – как можно скорее поставить всем, кто обратился в фонд, отметки "освобожден".

"И я держусь за эту мечту, за этот первый голос, за эту фразу "он вернулся из плена". Так хочу увидеть веселые глаза белокурой девочки на руках у вернувшегося из плена папы. Услышать счастливый голос мальчика, который с папой будет запускать в небо самолет... Увидеть гол того чудесного смельчака в ворота, на которых стоит его отец, и вот, когда я закрою последнюю карточку, я вспомню все истории и попробую их рассказать", – призналась исполнительный директор "Мрії".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Паевская рассказала, что РФ "тормозит" обмен пленными с Украиной. Киев пытается делать все возможное, но процесс не зависит от украинской стороны.

Сама "Тайра" была захвачена в плен в Мариуполе в марте 2022 года. Ее освободили через три месяца в рамках обмена. Защитница рассказала Хельсинкской комиссии об издевательствах оккупантов.

Напомним, 7 марта Украина вернула из плена РФ 130 своих военных. Среди них – защитники "Азовстали" и Донбасса.