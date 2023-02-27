Россияне 'тормозят' процесс обмена пленными: Паевская указала на главные сложности

Россия "тормозит" обмен пленными с Украиной. Процесс не зависит от украинской стороны, хотя она пытается делать все возможное.

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Об этом рассказала украинская защитница и парамедик Юлия Паевская ("Тайра") в эфире национального телемарафона. По ее словам, враг тормозит возвращение Украине как военных, так и гражданских.

"Возможно, им все равно на своих, или же россияне выполняют другие задачи. Но не следует забывать, что оккупанты используют наших украинцев как информационное оружие. Поэтому все, что вы слышите от российской стороны, можно переворачивать наоборот", – сказала "Тайра".

Юлия Паевская добавила, что самая большая проблема обстоит с возвращением в Украину детей.

Так, подавать ребенка в розыск могут только родственники, а украинские сироты все еще остаются на российской территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Тайра" рассказала, что оккупанты убеждают пленных украинцев в том, что в Украине их якобы считают предателями. Она призвала воспринимать освобожденных из плена героями, а не жалеть их.

Напомним, сама Паевская была захвачена в плен оккупантами в Мариуполе в марте 2022 года. Она была освобождена спустя три месяца в рамках обмена пленными с Россией. Защитница рассказала Хельсинкской комиссии об издевательствах оккупантов.