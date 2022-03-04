''Наши военные держат небо над Украиной'': ВСУ уничтожили вражеский СУ-25 вместе с пилотом. Фото

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В пятницу, 4 марта, украинские военнослужащие сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Российский самолет был уничтожен вместе с пилотом.

На девятый день Отечественной войны украинцев с Россией наши бойцы уничтожили 37 военный самолет оккупантов. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

"Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский Су-25 вместе с пилотом", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что всего за время полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники сбили 37 самолетов и 37 вертолетов противника.

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Залужный также обнародовал фото того, что осталось от российского штурмовика.

К слову, вчера, 3 марта, в Одесской области под курортным поселком Затока уничтожен вражеский бомбардировщик. Его сбило подразделение украинской противовоздушной обороны. Российский самолет атаковал один из объектов военной инфраструктуры ВСУ. Правда, пилот вражеского самолета, несшего смерть украинцам, успел катапультироваться. Сейчас его разыскивают.

В тот же день над Ирпенем ВСУ сбили российский СУ-30.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине через неделю после начала вторжения Россия потеряла почти 9 тысяч убитыми. Колоссальные потери и мощное сопротивление украинцев сломали планы агрессора, которые строились годами.