Почти 9 тысяч убитых россиян за неделю сломали планы врага, которые готовили годами, – Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам относительно войны, которую начала против нас Россия. Он отметил, что украинцы за неделю сломили планы врага, которые готовились годами.

Обращение политика опубликовано на Youtube канале Офиса президента в ночь на 3 марта. Зеленский подчеркнул: каждый оккупант должен знать, что получит от украинцев лютый отпор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что за неделю было убито почти 9 тысяч россиян – на Николаевском направлении десятками вертолетов им приходится забирать своих 200-х и 300-х.

"19 лет, 20 лет. Что они видели в жизни, кроме этого вторжения? Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Убирайтесь домой. Всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить. Что вы не хотите умирать. Жить. Остановить войну и возобновить мир нужно как можно быстрее", – сказал он.

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В то же время моральное состояние тех, кто остался жив и ведет против Украины войну, ухудшается. Все больше оккупантов убегают от нас к себе домой.

"Если они куда-нибудь и зашли, то только временно. Мы их прогоним с позором! Как поступают те люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины "сверхдержавы". Это растерянные дети, которых использовали! Заберите их домой!" – сказал президент.

Он также отметил, что восхищается украинцами, которые с голыми руками выходят и выгоняют оккупантов из своих городов.

"Даже если они смогут нагнать больше людей и техники, это им ничего не даст – куда бы они ни зашли, их уничтожат. У них не будет покоя, у них не будет здесь еды и ни одной тихой минуты. Оккупанты получают от украинцев только яростный отпор. Такой, что они навсегда запомнят – мы своего не отдаем", – подчеркнул Зеленский.

Политик сообщил, что 141 страна поддержала резолюцию, которая требует Россию убраться из Украины. В то же время пять государств проголосовали против нас – Сирия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Россия.

Глава государства также рассказал, что подписал Указ про присвоение звания Герой Украины 15 защитникам Украины, девяти из них – посмертно. Полный список – по ссылке.

Напомним: Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные по потерям оккупантов. Как сообщается, Россия в войне против Украины потеряла 5840 солдат. В то же время, как сообщают источники OBOZREVATEL, Министерство обороны РФ во внутреннем отчете указало, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ 7688 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской голова Чернигова Владислав Атрошенко объявил награду за уничтожение российских оккупантов и вражеской техники. Он отметил необходимость самоорганизовываться для сопротивления.

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