Коллеги! Друзья!

Давайте выдохнем и подведем итоги.

17 марта Кабинет Министров Украины уволил Председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака и назначил исполнять обязанности руководителя Ивана Юрика. Это факт.

Еще факт, что все это сделано по предложению Наблюдательного совета Укрзализныци.

Вывод Кравцов и Шевки – молодцы! Классные ребята.

Кто бы сейчас, что не говорил, но все сделано красиво. Хотя правильнее, нас всех и нашу страну и Укрзализныцю сделали красиво.

Для начала создали в Верховной Раде временную следственную комиссию под соусом проверки деятельности работы УЗ 2017-2020 годы. Потом выступил профсоюз во главе с Бубняком. В февральские морозы привезли железнодорожников в Киев. Люди ехали в надежде на изменения не подозревая, что их используют в темную. Создали негативную картинку в информационном поле. Члены ВСК побеседовали с членами набсовета. Министр в течении одного дня подписал представление. Может когда хочет. И финиш – уволили председателя.

Почему только председателя? Почему не все правление? Правление коллегиальный орган. Все члены правления одинаково отвечают за результат. А ведь как минимум трое членов правления причастны к сегодняшнему гибельному состоянию Укрзализныци. И главный в этом вновь назначенный Иван Юрик, который почти 3 годы главный по финансам в УЗ.

Я точно не являюсь участником кружка и секты Владимира Жмака. Мне, как и многим было не понятно подробное решение фирмочки проводившей отбор кандидатов и решение Набсовета и КМУ при назначении. Но давайте вместе включим мозги и память. Я всегда прошу включать мозги вместе с памятью, а не с телевизором.

Итак. Год назад фирма "Boyden Ukraine" взялась провести конкурс, найти Укрзализныци председателя. Естественно работы проведены не бесплатно. Укрзализныця уплатила по договору. "Boyden Ukraine" получила по контракту 2 млн. грн. + бонус от зарплаты выбранного кандидата. Про сам отбор говорить не хочу. Скажу, что более непрозрачного конкурса я не видел. Потом появилось несколько шорт листов со списками кандидатов. То кандидатов было пять, потом шесть, потом четырнадцать, потом двадцать пять. Крайне важно было засветить нужные фамилии. Подчеркиваю НУЖНЫЕ, а не ДОСТОЙНЫЕ. Кому-то было важно не допустить профессиональных железнодорожников в первую пятерку.

После проведенной "Boyden Ukraine" работы, собеседовали кандидатов члены Наблюдательного совета, и отобрали самого лучше, направив его кандидатуру на утверждение в Кабинет Министров Украины.

Назначение состоялось в 26 августа прошлого года. Еще более месяца вновь назначенный ожидал подписания контракта.

Т.е. Владимир Жмак находился в должности чуть менее семи месяцев.

Друзья, как вы после этого оцените работу фирмы "Boyden Ukraine"?

А Наблюдательного совета?

У меня напрашивается только один ответ – полная профнепригодность!

И это мы еще не рассматривали официальные причины увольнения Владимира Жмака.

Про Набсовет поговорим после. Давайте закончим со светочем по отбору кандидатов с мировым именем. Кстати, нашли эту контору во время руководства УЗ Иваном Юриком.

По логике вещей необходимо предъявить претензии к "Boyden Ukraine" за некачественно проведенную работу. Я думаю, что так и сделают. Недовольный заказчик возмутится и потребует исправить плохую работу. "Boyden Ukraine" поломается или не поломается, проститутки обычно быстро соглашаются, и проведет новый отбор очередного выгодного кандидата.

Теперь Набсовет. Любой владелец предприятия разогнал бы таких наблюдателей в течении часа. Ведь именно они собеседовали и отобрали среди предложенных кандидатов Владимира Жмака и направили его кандидатуру в КМУ. Я думаю, что и Министр Владислав Криклий подписывал представление.

Теперь Набсовет и министр должны ответить на один вопрос: Владимир Жмак – это их некачественная работа или лучший из худших? Если это их некачественная работа, то за ошибку необходимо отвечать. А на железной дороге ошибка работника заканчивается Корыстовкой (железнодорожники поймут). Если это худший из лучших, то все конкурсанты принимавшие участие в конкурсе не должны принимать участие в будущих конкурсах. Зачем же нам еще хуже чем Жмак?

Теперь вторая часть. Кого назначили? Назначили Ивана Юрика, который был до Владимира Жмака и.о. председателя правления и на протяжении почти трех лет возглавляет в Укрзализныце финансовую вертикаль. Именно его плохую работу нам показал Владимир Жмак, когда показал убытки Укрзализныци за 2020 год в сумме 12 млрд. грн. А ведь за 2017 год (до Юрика) УЗ показала прибыль около 200 млн. грн.

Великий Жванецкий написал это лет тридцать назад. А как будто про вчерашние события:

"Это где же вас так лечили? Это же безграмотно". Я кивнул. "Вам что, прогревали?" Я кивнул. "Ни в коем случае. Чем же вас теперь спасать? Поднимите рубаху! Боже, опустите быстрее. Я буду звонить. Они начали, пусть они доведут до конца! Им уже не долго осталось!"

А ведь действительно, похоже, что не долго.

Немного пофантазируем.

16 июня заканчиваются контракты у независимых членов наблюдательного совета Укрзализныци. Согласно действующего законодательства за месяц до окончания срока действия контракта необходимо провести конкурс и выбрать следующий состав Набсовета.

Однако, действующий Набсовет за почти три года работы ни разу не предоставил отчет о проделанной работе. Наверное, потому что нет позитивных результатов в работе Укрзализныци. Так что ждать отчета, который примут с аплодисментами, не приходится. А кушать хочется. Где еще такую шару найдут. В мире мало идиотов согласных платит зарплату в 60 раз больше, чем средняя по стране за некачественную работу.

Таким образом, можно предположить, что отставкой Жмака набсовет пытается продлить свое безбедное существование.

Можно спрогнозировать, что в течении месяца будет объявлен конкурс на нового председателя правления. Естественно конкурс будет тянуться несколько месяцев, а то и полгода. Мы же любим сериалы. В это время, нам объяснят, что набсовет менять не стоит и тихо продлят контракты с независимыми членами набсовета. Продлят на год, а может быть и на три.

Похоже, кукловоды понимают, что набсовет еще не до конца развалил Укрзализныцю. Она еще не созрела до состояния, когда ее можно будет забрать бесплатно. Нам с вами это уж точно не поможет.

Пока будет продолжаться эта эпопея, управлять процессами будут те, кто на протяжении последних пяти лет паразитировал на Укрзализныце и уничтожал железнодорожный транспорт Украины. Нам будут рассказывать про евро колею, про сити-экспресс, про скоростные перевозки, про космические корабли, а на самом деле будут просто добивать, уничтожать и разворовывать железные дороги Украины.

Владимир Жмак так и не назвал истинные причины своей отставки. На последней его пресс-конференции в здании Укрзализныции он сослался на деструктивные силы. Он так и не назвал фамилии людей, которые мешали работать ему и наносили вред УЗ, а ведь они сидели с ним за одним столом. Кукловоды находились за кадром. Их фамилии Владимиру Жмаку были тоже известны. Он промолчал.

Все это не идет на пользу железной дороге, простым железнодорожникам и всем гражданам Украины, которые пользуются услугами Укрзализныци.

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