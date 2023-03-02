''Нас не победить'': отец погибшего воина ВСУ передал украинским военным любимое авто сына. Видео

Отец погибшего воина Вооруженных сил Украины передал украинским военным любимый автомобиль сына. Транспортное средство сейчас ремонтируют, а после этого он отправит на фронт, чтобы приближать нашу победу.

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Автомобиль был пригнан из Кировоградской области. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Obozrevatel.ua.

"Пригнали вот этот автомобиль воина, погибшего в Донецкой области. Этот автомобиль передал его отец. Это был его любимый автомобиль", – рассказал волонтер.

"Мы не знали, какая судьба того автомобиля. Нам просто позвонила сестра. Сказала: "Хотим передать автомобиль для ВСУ". Нива, такого-то года. Смотрим живая, свежая, погнали, потому что надо было немного подварить ее там. Ну делать ее нет особенно что…", – отметил другой.

Он также добавил, что украинцев уже не победить, поскольку люди отдают последнее, чтобы приблизить долгожданную победу над агрессором.

"Автомобиль с очень не простой судьбой, которая в очередной раз доказывает, что нас уже не остановить, нас не побороть... Потому что люди отдают последнее, все ради нашей победы", – подчеркнул он.

Напомним, в Сумской области отец погибшего воина Александра Зозули передал полученную от государства денежную помощь на нужды Вооруженных сил Украины. Муж рассказал, что его сын добровольно пошел в армию еще в 2014 году, и все это время защищал страну от российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, родители павшего в боях с российскими оккупантами воина Ярослава Палийчука решили передать миллион гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Другую часть средств, вырученных от государства после гибели сына, они планируют использовать на печать книги с его рисунками: до полномасштабной войны 31-летний Ярослав был профессиональным художником-графистом.