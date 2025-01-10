Наркотики в макаронах: в Тернопольской области осужденному одной из тюрем пытались передать пять свертков запрещенного вещества. Фото

На Тернопольщине заключенному, который находится в Чертковском учреждении, исполнения наказаний пытались передать наркотики. Что интересно: запрещенное вещество нашли в находящихся в посылке макаронах.

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Об этом сообщили сотрудники Нацполиции области. По словам стражей порядка, администрация тюрьмы в посылке для заключенного во время проверки нашла в макаронах свертки с измельченным веществом белого цвета.

Всего в макаронах обнаружили пять таких свертков.

"Работники учреждения сообщили об этом на линию Чертковского райуправления полиции. Правоохранители выяснили, что посылка пришла на имя одного из осужденных. Свертки направили на экспертизу и открыли производство по 1 части 309 статьи Уголовного кодекса", – отметили в полиции.

Указанная статья за "незаконную пересылку наркотических средств без цели сбыта" предусматривает относительно слабое наказание – штраф, или исправительные работы до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок.

"Продолжается следствие", – отметили правоохранители и добавили, что это не первый подобный случай в учреждениях исполнения наказаний.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить двух злоумышленников, которые, по информации следствия, сбывали наркотики и психотропы, причем маскировали свой товар под сладости.

Ранее таможенники Киева предотвратили попытку ввоза в Украину особо опасного психотропного вещества – мескалина. Его обнаружили во время проверки международной почтовой отправки, которая направлялась из Перу в столицу. Мескалин был в упаковке под видом препарата Mucura, который якобы укрепляет иммунную систему и помогает при проблемах с памятью.

А в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту каннабиса. Во время обысков у него изъяли 18 килограммов "товара" более чем на 7 миллионов гривен.

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