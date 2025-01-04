Киевские таможенники обнаружили в посылке из Перу опасное психотропное вещество. Фото

Таможенники Киева предотвратили попытку ввоза в Украину особо опасного психотропного вещества — мескалина. Запрещенный препарат обнаружили во время проверки международной почтовой отправки, которая направлялась из Перу в столицу.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ГТСУ. В частности, в посылке обнаружили две упаковки с маркировкой "Mucura", каждая по 1 кг зеленого порошка.

На этикетке товар позиционировался как средство с антиоксидантными свойствами, укрепляющее иммунную систему и помогающее при проблемах с памятью.

Однако экспертиза подтвердила, что содержание упаковок является запрещенным веществом.

Отмечается, что лабораторный анализ показал наличие в образцах мескалина – психотропа, запрещенного для обращения в Украине. Мескалин влияет на психику, вызывая галлюцинации и эйфорию, но также приводит к серьезным последствиям: депрессии, потере самоконтроля и суицидальных настроений.

Таможенники подчеркнули, что пересылка наркотических и психотропных веществ запрещена согласно Всемирной почтовой конвенции. По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 473 Таможенного кодекса Украины. Вещество было изъято.

Напомним, правоохранители Киева задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, наладили разветвленную сеть сбыта наркотиков и психотропов. Во время обысков у них изъяли крупную партию "товара" более чем на 3 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту каннабиса. Во время обысков у него изъяли 18 килограммов "товара" более чем на 7 миллионов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!