Нардепы вернули на карту Украины Нью-Йорк

Верховная Рада приняла постановление о переименовании поселка Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. Это решение поддержал 301 народный депутат.

Трансляцию заседания парламента ведет телеканал "Рада" на YouTube. Как говорится в пояснительной записке, с инициативой о переименовании населенного пункта обратилась Донецкая областная военно-гражданская администрация по просьбе его жителей.

За переименование проголосовали 199 нардепов от "Слуги народа", 21 – от "Батьківщини", 19 – от "Европейской солидарности", 18 – от группы "Довіра", 16 – от "Голоса", 14 – от группы "Партия "За майбутнє", 11 внефракционных и 3 – от ОПЗЖ.

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Член профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин пояснил OBOZREVATEL, что Нью-Йорк – это действительно историческое название данного населенного пункта. Он носил его до 1951 года.

Поселок находится между Торецком и Горловкой. Это поселение под названием Нью-Йорк появилось в конце XVIII века. Тогда немецкое меньшинство купило у графини Игнатьевой более 35 тысяч гектаров чернозема на берегах реки Кривой Торец.

Украинский институт национальной памяти указывает на то, что переименование президиумом Верховной Рады 19 октября 1951 года Нью-Йорка на Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями Коммунистической партии.

Напомним, ранее в рамках реформы декоммунизации в Украине переименовали десятки поселков и сотни улиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в микрорайоне Нивки действует уличная экспозиция из памятников коммунистических вождей. Под открытым небом можно увидеть скульптуры Ленина, маршала Жукова и других.