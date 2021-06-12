В Киеве переулок превратили в неофициальный музей декоммунизации

В Киеве в микрорайоне Нивки действует уличная экспозиция из памятников коммунистических вождей. Под открытым можно увидеть скульптуры Ленина, маршала Жукова и других.

Такой музей устроил житель соседнего дома. Расчистил и укрепил склоны оврага на подъезде к своему дому. В этом импровизированном сквере установил советские артефакты. (Чтобы посмотреть доскрольте до конца).

Больше всего в ''музее'' – изображений Владимира Ленина. Здесь есть его бюсты, памятники и барильефы.

Также можно увидеть первый советский телевизор, несколько автоматов по продаже воды на улице и другие артефакты советской эпохи.

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Неофициальный музей декоммунизации охраняется.

''В Украине прошла декоммунизация, но я считаю, что это также история, которая имеет право на жизнь. Мы здесь обустроили сквер и поддерживаем порядок. Это не заброшенное место из зарослями травы по пояс'', - рассказал идейный вдохновитель так называемого музея.

По словам мужчины, коммунистические памятники здесь собраны из разных уголков Киева и раньше они стояли в парках и скверах.

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