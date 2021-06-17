В Донецкую область возвращают Нью-Йорк: в Раде возьмутся за переименование сел

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Общество
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В Донецкую область возвращают Нью-Йорк: в Раде возьмутся за переименование сел

Поселок Новгородское в Донецкой области хотят переименовать в Нью-Йорк, точнее вернуть ему историческое название. А село Голобородько на Полтавщине планируют назвать Новоселовка. Соответствующие инициативы будут рассматривать в Верховной Раде в четверг, 17 июня.

Как пояснил OBOZREVATEL член профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин, все инициативы по переименований подаются нардепами по требованию соответствующей общины.

"Что касается Нью-Йорка, то это действительно историческое название данного населенного пункта. Вся процедура соблюдена и позиция имеет поддержку жителей. Относительно туристической составляющей, то считаю, что подобный ребрендинг может оказать положительное толчок", – рассказал Безгин.

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Следовательно, в Раде рассматривать постановление о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк. По словам нардепа, в комитете очень много обращений с просьбой побыстрее осуществить переименование, но есть одна жительница, которая обрывает трубку с требованием этого не допустить.

"Безусловно, для более старшего поколения в начале может быть определенное неприятие. Иначе и быть не может, советское наследие до сих пор имеет свое влияние", – добавил Безгин.

Добавим, что сейчас поселок находится между Торецком и Горловкой. Это немецкое поселение в Донецкой области под названием Нью-Йорк появилось в конце XVIII века. Тогда немецкое меньшинство купило у графини Игнатьевой более 35 тысяч гектаров чернозема на берегах реки Кривой Торец. В 1951 году указом Верховной Рады УССР Нью-Йорк переименовали в Новгородское.

Поселок в Донецкой области переименовали в 1951 году.

Кроме этого, в Раде планируют переименовать:

  • село Голобородько Полтавской области на село Новоселовка,

  • село Кийданцы Ивано-Франковской области на село Киданч,

  • село Мармузовичи в Львовской области на село Андреевка,

  • село Болгарка Запорожской области на село Софиевка,

  • село Старый Чорторийск Волынской области на село Чарторийск,

  • село Поминик Черкасской области на село Калиновка,

  • поселок городского типа Бильмак Запорожской области на поселок городского типа Каменка.

Добавим, что в рамках реформы декоммунизации в Украине переименовали десятки поселков и сотни улиц. Кроме того, в Киеве в микрорайоне Нивки действует уличная экспозиция из памятников коммунистических вождей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на зданиях в Херсоне до сих пор можно увидеть указатели и таблички с названиями улиц с "коммунистическими" названиями, хотя формально уже переименованы в 2016 году.

Декоммунизация в УкраинеДонбассДекоммунизацияВиталий Безгин