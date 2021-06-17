В Донецкую область возвращают Нью-Йорк: в Раде возьмутся за переименование сел

Поселок Новгородское в Донецкой области хотят переименовать в Нью-Йорк, точнее вернуть ему историческое название. А село Голобородько на Полтавщине планируют назвать Новоселовка. Соответствующие инициативы будут рассматривать в Верховной Раде в четверг, 17 июня.

Как пояснил OBOZREVATEL член профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин, все инициативы по переименований подаются нардепами по требованию соответствующей общины.

"Что касается Нью-Йорка, то это действительно историческое название данного населенного пункта. Вся процедура соблюдена и позиция имеет поддержку жителей. Относительно туристической составляющей, то считаю, что подобный ребрендинг может оказать положительное толчок", – рассказал Безгин.

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Следовательно, в Раде рассматривать постановление о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк. По словам нардепа, в комитете очень много обращений с просьбой побыстрее осуществить переименование, но есть одна жительница, которая обрывает трубку с требованием этого не допустить.

"Безусловно, для более старшего поколения в начале может быть определенное неприятие. Иначе и быть не может, советское наследие до сих пор имеет свое влияние", – добавил Безгин.

Добавим, что сейчас поселок находится между Торецком и Горловкой. Это немецкое поселение в Донецкой области под названием Нью-Йорк появилось в конце XVIII века. Тогда немецкое меньшинство купило у графини Игнатьевой более 35 тысяч гектаров чернозема на берегах реки Кривой Торец. В 1951 году указом Верховной Рады УССР Нью-Йорк переименовали в Новгородское.

Кроме этого, в Раде планируют переименовать:

село Голобородько Полтавской области на село Новоселовка,

село Кийданцы Ивано-Франковской области на село Киданч,

село Мармузовичи в Львовской области на село Андреевка,

село Болгарка Запорожской области на село Софиевка,

село Старый Чорторийск Волынской области на село Чарторийск,

село Поминик Черкасской области на село Калиновка,

поселок городского типа Бильмак Запорожской области на поселок городского типа Каменка.

Добавим, что в рамках реформы декоммунизации в Украине переименовали десятки поселков и сотни улиц. Кроме того, в Киеве в микрорайоне Нивки действует уличная экспозиция из памятников коммунистических вождей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на зданиях в Херсоне до сих пор можно увидеть указатели и таблички с названиями улиц с "коммунистическими" названиями, хотя формально уже переименованы в 2016 году.