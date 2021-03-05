Нардепы призвали Зеленского дать Героя Украины врачу, погибшей при пожаре в Запорожье
Народные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского дать звание Героя Украины врачу-анестезиологу Ольге Гливе, которая погибла при пожаре в Запорожье.
Депутатский запрос, инициированный Валентином Наливайченко, нардепы поддержали во время заседания 5 марта. "За" проголосовали 211 человек, против – один.
Теперь предложение рассмотрит президент. Напомним, что пожар в инфекционной больнице Запорожья произошел 4 февраля. Погибшая Ольга Глива в 2020 году с отличием закончила Запорожский государственный медицинский университет.
Журналистка Елена Троянская, которая знала Гливу, написала в Facebook, что Ольга была самой веселой, легкой и жизнерадостной девушкой.
Ведущий врач-инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская также отреагировала на гибель Ольги Гливы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
кроме врача, во время пожара в областной инфекционной больнице Запорожья погибли три пациентки 91, 76 и 64 лет, травмы получили еще двое медработников.
Пожар вспыхнул в ночь на 4 февраля в одном из корпусов больницы на первом этаже в реанимации, в частности в палате на 20 кв. м.
Министр здравоохранения Максим Степанов, который срочно отправился в Запорожье, заверил, что виновные в этой трагедии будут непременно привлечены к ответственности по закону после завершения расследования.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал избежать повторения подобных трагедий.