Нардепы призвали Зеленского дать Героя Украины врачу, погибшей при пожаре в Запорожье

Народные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского дать звание Героя Украины врачу-анестезиологу Ольге Гливе, которая погибла при пожаре в Запорожье.

Депутатский запрос, инициированный Валентином Наливайченко, нардепы поддержали во время заседания 5 марта. "За" проголосовали 211 человек, против – один.

Теперь предложение рассмотрит президент. Напомним, что пожар в инфекционной больнице Запорожья произошел 4 февраля. Погибшая Ольга Глива в 2020 году с отличием закончила Запорожский государственный медицинский университет.

Журналистка Елена Троянская, которая знала Гливу, написала в Facebook, что Ольга была самой веселой, легкой и жизнерадостной девушкой.

Ведущий врач-инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская также отреагировала на гибель Ольги Гливы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

кроме врача, во время пожара в областной инфекционной больнице Запорожья погибли три пациентки 91, 76 и 64 лет, травмы получили еще двое медработников.