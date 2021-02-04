При пожаре в больнице Запорожья погибла 26-летняя врач: до последнего спасала пациентов. Фото
При пожаре в инфекционной больнице Запорожья погибла 26-летняя врач-анестазиолог Ольга Глива.
Как сообщается в Facebook Запорожского государственного медицинского университета, Ольга закончила вуз с отличием в 2020 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Ольга Сергеевна в полной мере выполнила свою миссию на этой Земле – до последней своей минуты пыталась спасать жизни своих пациентов", – говорится в сообщении.
Коллектив университета выразил искренние соболезнования родным и близким всех погибших.
Глива была родом из Кропивницкого. Последняя запись на ее странице в Facebook – это стихотворение:
"Не просто бути,
Не просто споглядати,
А перетворитись повністю у слух
І розчинитись".
Как сообщал OBOZREVATEL:
кроме врача, во время пожара в областной инфекционной больницы Запорожья погибли три пациентки 91, 76 и 64 лет, травмы получили еще двое медработников.
Пожар вспыхнул в ночь на 4 февраля в одном из корпусов больницы на первом этаже в реанимации, в частности в палате на 20 кв. м.
Министр здравоохранения Максим Степанов, который срочно отправился в Запорожье, заверил, что виновные в этой трагедии будет непременно привлечены к ответственности по закону после завершения расследования.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал избежать повторения подобных трагедий.