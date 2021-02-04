При пожаре в больнице Запорожья погибла 26-летняя врач: до последнего спасала пациентов. Фото

При пожаре в инфекционной больнице Запорожья погибла 26-летняя врач-анестазиолог Ольга Глива.

Как сообщается в Facebook Запорожского государственного медицинского университета, Ольга закончила вуз с отличием в 2020 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ольга Сергеевна в полной мере выполнила свою миссию на этой Земле – до последней своей минуты пыталась спасать жизни своих пациентов", – говорится в сообщении.

Коллектив университета выразил искренние соболезнования родным и близким всех погибших.

Глива была родом из Кропивницкого. Последняя запись на ее странице в Facebook – это стихотворение:

"Не просто бути,

Не просто споглядати,

А перетворитись повністю у слух

І розчинитись".

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