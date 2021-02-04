Зеленский отреагировал на пожар в больнице Запорожья

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельный пожар в областной инфекционной больнице Запорожья, который унес жизни трех пожилых пациенток и молодого врача.

В частности, он выразил свое сочувствие близким погибших, сообщили на официальном Telegram-канале Офиса президента. Кроме того, глава государства пообещал избежать повторения подобных трагедий.

"Самое страшное, что эта трагедия случилась в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодой врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", – сказал Зеленский.

Также он поручил, чтобы в Запорожье срочно вылетел министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Олег Мельчуцкий. Сейчас идет выяснение причин пожара.

Напомним, возгорание в одном из корпусов больницы в Запорожье, где лечили больных коронавирусом, случилось на первом этаже в 23:25, а в 00:19 огонь потушили.

В результате четыре человека погибли, два пострадали, а еще восемь удалось спасти.

Среди погибших – пациентки 91, 76 и 64 лет и 26-летняя врач. Что касается пострадавших анестезиолога и медбрата, то их госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Степанов, который срочно отправился в Запорожье, заверил, что виновные в этой трагедии будут непременно привлечены к ответственности по закону после завершения расследования.