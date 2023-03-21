''Наконец-то дома'': в Украину удалось вернуть 15 украинских детей, побывавших в оккупации. Фото

В Украину удалось вернуть 15 украинских детей с их мамами и законными представителями. Все они из городов Харьковской и Херсонской областей, оккупированных Россией еще в начале войны.

Видео дня

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. "Наконец-то дома! В Украину удалось вернуть 15 украинских детей совместно с их мамами и законными представителями!" – говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что, несмотря на все вызовы, власти продолжают работать, чтобы украинцы имели возможность увидеть родных и быть на своей земле.

В общем, по состоянию на 21 марта, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины уже вернулись 308 детей.

Напомним, накануне, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в организации и совершении тяжкого военного преступления: похищение и депортация на территорию РФ украинцев, в том числе несовершеннолетних.

За более чем год полномасштабной агрессии при содействии российской власти и по организованным ею схемам из Украины было депортировано по меньшей мере 16 тыс. детей. Их подвергают мощному зомбированию и передают на противозаконное "усыновление" в десятки регионов РФ. При этом детям, у которых в Украине остались родственники и даже родители, меняют имена, чтобы их невозможно было отыскать.

За все время полномасштабной войны Украине удалось добиться возвращения домой лишь немногим более 300 похищенных Россией детей.

Ордер МУС означает, что Путина как официально подозреваемого в совершении международного преступления могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский устав.