'Надобраніч' или 'на добраніч': как писать на украинском правильно

Формулы вежливости – это слова, которые мы изучаем одними из первых, за какой бы язык не взялись. Но умеем ли мы правильно использовать их в украинском языке, который является для нас родным?

Видео дня

Возьмем пример пожелания, которое мы говорим друг другу перед тем, как лечь спать. Сколько вариантов его написания вы встречали? Случаются и "надобраніч", и "на добраніч", и "на-добраніч", и даже "на добра ніч". OBOZ.UA разбирался, какое из этих написаний является правильным. На самом деле только одно.

Итак, если разобрать эту словесную формулу на составляющие, то мы получим пожелания "на добру ніч". Со временем слова "добра" и "ніч" в украинском языке слились в междометие "добраніч". Его словари подают как неизменную единицу – оно остается таким, в какой бы форме вы его ни употребили. А в пожелании спокойной ночи к этому возгласу прилагается предлог "на".

Согласно правилам украинского языка, предлоги пишутся отдельно от слов. Таким образом, правильным будет написание "на добраніч".

Если же вы не запомните это правило и будете сомневаться, как нужно писать данное пожелание, блогер и радиоведущая Оля Багний, которая рассказывает своим подписчикам об украинском языке, советует один небольшой лайфхак. Просто говорите или пишите "добраніч". В таком виде это междометие тоже является пожеланием спокойной ночи и широко используется в речи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как можно в украинском языке заменить междометия-паразиты "капець" и "блін".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.