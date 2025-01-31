'Капець' и 'блін': как красиво заменить популярные слова на украинском

Наша ежедневная речь – именно та сфера живого украинского языка, которая больше всего страдает от слов-паразитов и употребления немотивированных возгласов или брани. В некоторых ситуациях это может быть приемлемо и даже уместно, однако такие ситуации случаются нечасто.

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Но как очистить свой язык от этих слов? Часто мы произносим их бессознательно в моменты высокого эмоционального напряжения. OBOZ.UA подобрал несколько замен для наиболее распространенных вариантов "капець" и "блін".

Для начала разберемся, когда именно мы употребляем эти слова. Их основная задача – передавать эмоцию разочарования. Когда что-то идет не по плану, не удается или срывается, мы говорим эти самые "капець" и "блін". И нередко, от правды не уйдешь, заменяем ими более крепкие нецензурные изречения. Также таким образом можно выражать испуг или осуждение. То есть отрицательные эмоции.

Какие же варианты можно найти на смену этим двум словам? Что ж, словари украинского языка предлагают немало вариантов, которые к тому же передают весьма широкий спектр дополнительных эмоций:

ой леле;

лишенько;

отакої;

овва;

дідько;

трясця;

йой;

казна-що;

а бодай тобі;

хай йому грець.

Употребляйте эти типично украинские слова, когда вам нужно выразить негативные эмоции. Они также помогут снять лишнее напряжение и при этом будут звучать приемлемо в большинстве ситуаций.

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