'Надо понять': Игнат объяснил, в чем сложность обучения украинских пилотов на западных самолетах

Система управления западных и советских боевых истребителей значительно отличается. Именно поэтому украинские защитники отправились в США, чтобы определить, сколько нужно времени и средств для возможного обучения.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Западные партнеры хотят понять уровень подготовки украинских пилотов.

"Философия управления советской техникой несколько иная, чем философия управления западной техникой. Приводил пример, даже ручка управления самолетов советских, истребителей, находится посередине, там (в западных самолетах. – Ред.) – сбоку. Бортовое оборудование, которое нужно тоже понять, как оно работает", – объяснил он.

Игнат отметил, что обучение для овладения западными самолетами должны пройти не только украинские пилоты, но и военные инженеры, обеспечивающие работу авиации.

Следует добавить, что в США оценивают украинских пилотов для возможной учебы на истребителях F-16. С группой украинских защитников работает Национальная гвардия ВВС штата Аризона.

Напомним, в НАТО объяснили, почему партнеры затягивают передачу Украине истребителей. Пилоты ВСУ нуждаются в военной поддержке сейчас, тогда как предоставление боевых самолетов займет гораздо больше времени.

Первые боевые самолеты класса F-16 могут появиться в нашей стране в период от трех до восьми месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Латвии заявил, что Украина получит от западных партнеров истребители. Это только вопрос времени.

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