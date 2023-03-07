В США оценивают украинских пилотов для возможной учебы на F-16 – CNN

В США оценивают украинских пилотов для возможной учебы на истребителях F-16. С группой украинских защитников работает Национальная гвардия ВВС штата Аризона.

Видео дня

Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на информацию своих источников. В частности, оценкой занимается 162-й истребительный авиаполк, который базируется в международном аэропорту Тусона и обучает международные летные экипажи на самолетах четвертого поколения.

Известно, что оно подготовило пилотов из 25 стран, которые в настоящее время эксплуатируют F-16.

Пилоты находятся в США для "ознакомительного мероприятия" и "рутинной деятельности" между ВВС США и украинскими пилотами. Один из чиновников сообщил, что еще 10 украинских летчиков могут приехать в США для такой же оценки.

Как известно, высокопоставленные украинские чиновники запрашивают у США истребители, утверждая, что они нужны им срочно для защиты от российских ракет и беспилотников. Но некоторые эксперты скептически к этому относятся, и говорят, что самолеты будут непрактичными как потому, что они требуют серьезной подготовки, так и потому, что у России есть разнообразные зенитные системы, которые могут легко их сбить.

Напомним, в НАТО пояснили, почему партнеры затягивают передачу Украине истребителей. Пилоты ВСУ нуждаются в военной поддержке сейчас, тогда как предоставление боевых самолетов займет куда больше времени.

Первые боевые самолеты класса F-16 могут появиться в нашей стране в период от трех до восьми месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Латвии заявил, что Украина получит от западных партнеров истребители. Это лишь вопрос времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!