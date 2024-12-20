Надо обновлять данные о состоянии здоровья: как часто военнообязанные должны проходить ВВК

Военнообязанные в Украине во время действия военного положения должны проходить медицинское освидетельствование с учетной целью раз в год. В мирное время это нужно делать раз в пять лет.

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Об этом напомнил полковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко, глава Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ. 20 декабря он выступил на брифинге в "Укринформе".

"ТЦК и СП должны обладать обновленной информацией о количестве человеческого и технического мобилизационного ресурса на территории своей административно-территориальной ответственности, чтобы знать, на какую категорию населения можно рассчитывать в организации призыва на военную службу. С этой целью должны обновляться данные о состоянии здоровья", – объяснил Мирошниченко.

Как часто нужно проходить ВВК, определяет Положение о военно-врачебной экспертизе.

По словам полковника медслужбы, необходимо, чтобы руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки каждый год могли планировать, сколько граждан можно привлечь к мобилизационным мероприятиям.

"Соответственно, эти данные должны постоянно обновляться, ведь изменения в состоянии здоровья человека так же происходят постоянно", – заявил Мирошниченко.

В случае несвоевременного обновления данных военнообязанного, как напомнил полковник, могут вызвать по повестке и отправить на ВВК.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В скором времени военнообязанные смогут получать электронные направления на прохождение ВВК через приложение Резерв+, не посещая ТЦК. Министерство обороны планирует внедрить данный механизм до конца февраля 2025 года.

– В МО ранее анонсировали, что военно-врачебные комиссии в Украине будут реформированы. Гражданам разрешат проходить ВВК в том гражданском учреждении здравоохранения, которое они выберут самостоятельно.

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