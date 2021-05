Над миром взошла последняя "кровавая" Луна весны. Яркие фото и видео

В среду, 26 мая, полная Луна оказалась на наиболее близком расстоянии от Земли одновременно с Кровавым лунным затмением. Его было видно для жителей американского континента, Юго-Восточной Азии и Австралии, частично – Дальнего Востока России.

Как пишет "BBC News Украина", это сравнительно редкое природное явление. Так, такое сочетание происходит не чаще раза в 6-12 лет.

Кроме того, нынешнее полное лунное затмение – первое с 2019 года и последнее весной 2021-го.

Свое название Кровавое лунное затмение получило от того, что Земля, проходя между Солнцем и своим спутником, создает на последнем большую тень, благодаря чему Луна окрашивается в красный цвет.

Суперлуние 26 мая будет самым крупным в году, отмечают в NASA.

Последнее весеннее полнолуние наступило в 14:14 по Киеву, а в 14:19 –полное затмение.

Следующее суперлуние на Земле можно будет увидеть в июне 2022 года.

Полное затмение продлилось примерно 14 минут. Во время суперлуния кажется, что Луна выглядит в несколько раз больше, но на самом деле она увеличивается не больше чем на 5%.

Кадры природного явления, сделанные в разных уголках мира:

For those of us who slept through the Super Flower Blood Moon: Here's a quick time lapse taken early this morning 🌷🌕 pic.twitter.com/Q38GJ4WrWH — NPR (@NPR) May 26, 2021

Neither a supermoon nor a blood moon is that rare, but seeing both together is unusual, scientists say. It usually happens once every several years, depending on where in the world you live. https://t.co/quTdygVscK pic.twitter.com/C0YQmlEJCC — The New York Times (@nytimes) May 26, 2021

Here’s a look at this evening’s Super Flower Blood Moon in Williamsport, PA 🌕 May’s full moon is known as a "flower moon" and because a lunar eclipse brings a reddish hue, it’s also called a "blood moon". This is the only lunar eclipse of 2021. @WNEP #LunarEclipse2021 pic.twitter.com/gicYVxngCY — Carolyn Blackburne (@cblackburne) May 26, 2021

О том, что можно и что нельзя делать в затмение, читайте в нашем материале по ссылке.

🌓🌏🌞 The supermoon eclipse is underway! If it's visible where you are, you'll see the full Moon enter Earth’s shadow, with totality peaking at 4:18am PT (11:18 UT).



If you're not in the path, you can see a visualization through the eyes of @NASAJPL: https://t.co/HT9M4S8icV pic.twitter.com/nbdpApQiTa — NASA (@NASA) May 26, 2021

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Солнце зафиксировали резкий всплеск активности. Это привело к магнитной буре, которая началась с вечера 25 мая. 28 мая Землю снова может накрыть магнитная буря.