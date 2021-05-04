На Землю надвигается затяжная магнитная буря: даты и как пережить

С 11 по 17 мая ожидается первая в этом году буря, которая на пике достигнет шести баллов.

Как сообщают в SWPC, планетарный индекс, по прогнозам NASA, достигнет отметки 30 (при норме в 5). Наибольшего пика следует ожидать 13 и 14 мая.

Также отмечается, что 20-21 мая буря будет достаточно слабой – не более четырех баллов на пике.

Кроме того, в конце месяца, 28 мая, также ожидается сильная магнитная буря, которая будет совпадать с концом рабочей недели, пятницей. Это может стать двойной нагрузкой на уставший организм человека, поэтому в этот день лучше избегать авралов, а накануне хорошо выспаться, пишут "Факты".

В эти дни, как пишет издание, не следует увлекаться тяжелой пищей – лучше отдать предпочтение салату, легкому супу и рыбе на пару. Кроме того, людям рекомендуют не увлекаться физическими нагрузками, заменив их йогой или пешими прогулками, пить больше воды и травяных чаев.

"Следует помнить, что магнитные бури, прежде всего, сказываются на самочувствии людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей, а также женщин, которые ждут ребенка. Среди проявлений – усталость, головные и мышечные боли, бессонница и раздражительность", – отмечает издание.

Что нужно делать в дни магнитных бурь

пить больше воды, травяных чаев, витаминных сборов.

Чаще бывать на свежем воздухе и проветривать квартиру.

Делать легкую гимнастику.

Принимать контрастный душ утром и теплую расслабляющую ванну вечером.

Расслабляться, медитировать.

Есть больше овощей, фруктов, зелени.

Как следует высыпаться.

Что не стоит делать во время магнитной бури

Вступать в конфликты, выяснять отношения.

Будьте осторожны при общении с незнакомыми людьми.

Будьте внимательны на дорогах, особенно за рулем. В дни магнитных бурь увеличивается риск аварий.

Не занимайтесь тяжелым физическим трудом или профессиональным спортом.

Старайтесь пить меньше кофе и крепкого чая, не употреблять энергетики.

Меньше бывайте на солнце.

Как сообщал OBOZREVATEL, с конца марта до середины апреля на Земле прошло несколько магнитных бурь.