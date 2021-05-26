Кровавая Луна и суперлуние 26 мая: к чему готовиться и как уберечься

В среду, 26 мая, состоится сразу несколько астрономических явлений, которые, по мнению астрологов, могут сильно повлиять на жизнь людей. Так, в частности, в 14:14 по Киеву наступит последнее весеннее полнолуние.

Процент освещенности спутника Земли составит 100 % и он максимально приблизится к нашей планете – это будет не обычная полная фаза, а так называемое суперлуние. А в 14:19 состоится полное лунное затмение, или Кровавая Луна, которая откроет коридор затмений. Чем опасен данный период и что рекомендуют астрологи, чтобы его пережить, рассказывает OBOZREVATEL.

В ночном небе 26 мая будут видны Кровавая Луна и суперлуние. Подобного явления не было более шести лет, сообщает NASA.

Кровавая Луна – это затмение, при котором Луна входит в конус тени от Земли. Название явления объясняется красным или ярко-оранжевым оттенком, который в этот момент приобретает земной спутник.

Суперлуние 26 мая будет самым крупным в году, отмечают в NASA. Такое явление происходит, когда полнолуние совпадает с нахождением Луны в пределах 90% точки ее максимального сближения с нашей планетой. В такой позиции спутник Земли выглядит более ярким и крупным, чем обычно.

Полностью суперлуние будет видно с 16:13 по Киеву. Оно также известно как Цветочная Луна: так его называли индейцы Северной Америки, поскольку оно наступало в период расцветания растений.

То, что Луна может сильно влиять на биоритмы и самочувствие людей, является бесспорным фактом. А от этого, в свою очередь, могут зависеть наши действия и решения.

Астрологи рекомендуют в затмения и полнолуния избегать стрессовых ситуаций и не начинать новых дел, поскольку этот энергетически насыщенный период воздействует на психическое состояние, когда все эмоции переживаются острее, здравый смысл притупляется и нарастает чувство тревоги.

В связи с этим многие страдают от резких перепадов настроения, бессонницы и приступов головной боли. В то же время у некоторых может усилится интуиция и способность креативно мыслить, поэтому в затмение благоприятно генерировать идеи.

Нельзя поддаваться страхам и соблазнам, стоит соблюдать спокойствие и не рассказывать окружающим о своих планах, поскольку в эти дни высок риск обманов и предательств.

Во время, когда начинается коридор затмений, астрологи рекомендуют сделать "паузу" и проанализировать жизненную ситуацию иполученные ранее уроки.

Затмение также благоприятно для того, чтобы завершить старые проекты и подготовиться к новым. Можно попытаться избавиться от вредных привычек и заняться оздоровлением организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог Эфа Форина дала прогноз на период затмения для знаков Зодиака. А астролог Юлия Погорельченко сообщила, что нынешний коридор затмений запрограммирует будущее на ближайшие 9-18 лет.