'Начинаешь верить пророчествам': архиепископ УПЦ МП связал подрыв Каховской ГЭС с событиями в Лавре

Архиепископ УПЦ Московского патриархата, которая поддерживает геноцид украинцев и молится за российскую террористическую армию, Иона (Черепанов) цинично отреагировал на подрыв путинскими войсками дамбы Каховского ГЭС. В его больном убеждении, теракт, который россияне устроили в Херсонской области, связан с выселением московских попов из Киево-Печерской лавры.

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При этом сторонник московской церкви цинично выразил убеждение, что в результате подрывы россиянами Каховской ГЭС жертв среди местных жителей нет. Своими неадекватными мыслями поп поделился в Facebook.

Архиепископ Обуховский УПЦ МП назвал российский теракт на Каховской ГЭС "пророчеством". Под своими заявлениями Иона Черепанов имел в виду выселение московских попов из Киево-Печерской лавры.

"Невольно начинаешь верить разным пророчествам, связанным с закрытием Лавры. Начало "отжима" – и сразу наводнение в Киеве; приказ культурфюрера – трагедия в Каховке. Что же будет, если друг Кадырова сможет прекратить молитву в Саду Богородицы? Господи, защити и сохрани", – заявил московский поп.

Более того, спустя сутки после совершения теракта, когда вода все еще прибывает к населенным пунктам на юге Украины, московский поп заявил, что погибших в результате действий российских оккупантов на Каховской ГЭС нет.

Напомним, архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) является одним из ярых противников выселения московских попов из Киево-Печерской лавры. Ранее он призывал "защищать" святыню от нападений "безбожников, психически больных людей, экстремистов и наемников".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты, подорвав дамбу Каховского водохранилища, буквально утопили Олешки на Херсонщине, город с населением около 25 тыс. человек. Улицы населенного пункта, который временно находится под контролем России, превратились в реки.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган 7 июня провели телефонные переговоры. Турецкий глава заявил о возможности создания специальной комиссии с участием представителей Украины, РФ, ООН и международного сообщества для детального расследования подрыва Каховской ГЭС.

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