Украинцев называют экстремистами и наемниками: киевские священники остались в орбите "русского мира"

Одним из ярых противников выселения московских попов из Киево-Печерской лавры является архиепископ Обуховский Иона (Черепанов). На своей странице в Facebook он постит призывы "защищать святыню от нападений безбожников, психически больных людей, экстремистов и наемников" и игнорирует законное решение о разрыве договора с УПЦ (МП).

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Подробнее об этом священнике читайте в материале OBOZREVAТEL.

В унисон с Москвой

Расторжение договора между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" и УПЦ (МП) о безвозмездном пользовании культовыми зданиями (как и переход других храмов в ПЦУ) очень быстро "взяла на вооружение" Русская православная церковь. В РФ эту ситуацию сейчас по полной используют в информационной войне, раскачивая ситуацию в Украине.

Московский патриарх Кирилл (Гундяев) уже назвал происходящее "точно таким же беснованием, как в России после революции", когда обновленческая церковь начала захватывать храмы Русской православной церкви. Причем тезисы, которые озвучил глава РПЦ, также были озвучены высокопоставленными иерархами УПЦ (МП) – в том числе и Ионой.

Он сравнивал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания с обновленцами. И даже выложил в сеть соответствующие фото с Епифанием и главой Обновленской Церкви, существовавшей после Февральской революции. То есть, УПЦ все так же говорит в один голос с Моспатриархией в России.

Иона (Черепанов) – архиепископ Обуховский, викарий Киевской епархии, наместник Троицкого Ионинского мужского монастыря в Киеве, председатель Синодального отдела по делам молодёжи Украинской православной церкви, а также главный редактор журнала Отрок.ua.

Он то и дело ведет стримы с территории Лавры и призывает киевлян и жителей близлежащих городов приехать "защищать тех, кто живет в Лавре".

В социальных сетях делает репосты многочисленных публикаций о "беспределе", "провокаторах"и "нападениях экстремистов и наемников". Причем позиционирует себя патриотом Украины.

Цепкий "русский мир"

За год до полномасштабного вторжения российский патриарх Кирилл (Гундяев) поздравил Иону Черепанова с днем рождения. Он пожелал главе Синодального отдела УПЦ по делам молодежи "крепости душевных и телесных сил, бодрости духа и неоскудевающей помощи Вседержителя в дальнейшем служении Матери-Церкви".

А вот факт, о котором сегодня мало кто знает в Украине: 23 октября 2014 года, когда украинские защитники гибли на Донбассе, Иона Черепанов был включен в состав комиссии Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Это – совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности РПЦ.

Кремль одной рукой посылал "ихтамнетов" в Украину и накачивал оружием Донецкую и Луганскую области, где рекой лилась кровь, и одновременно через церковь цинично "промывал мозги" украинцам.

Знаковым стало торжественное заседание Верховной Рады 8 мая 2015 года. Когда президент Украины Петр Порошенко зачитывал список погибших Героев Украины, все встали в знак уважения – кроме трех священнослужителей московского патриархата. Среди них оказался и Иона Черепанов.

Последовавшие объяснения представителей патриархии шокировали: они заявили, что своим поступком священнослужители УПЦ хотели выразить протест против войны как таковой. О том, что ее развязала Россия, конечно же, не было сказано ни слова.

Под руководством Ионы в Киево-Печерской лавре в ноябре 2020 г. состоялся кинофестиваль "Покров", на котором присутствовали пропагандисты с РФ, в частности известный сторонник агрессии России против Украины Борис Корчевников.

На "мероприятии" усиленно пропагандировали единство и дружбу с Россией на основе "православия".

К слову, президентом этого фестиваля был народный депутат Украины Андрей Деркач, против которого за месяц до этого Министерство финансов США ввело санкции за попытку "российского вмешательства" в американские выборы. Впоследствии выяснилось, что Деркач входил в агентурную сеть ГРУ РФ. По данным СБУ, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях страны, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. Деркач лишен мандата, украинского гражданства и сейчас находится в международном розыске.

В том же 2020 году портал "Духовный фронт Украины" назвал Черепанова украинофобом и опубликовал его циничный пост о Дне памяти и примирения (8 мая).

"Историческая родина"

Украинских священников русский мир цепко держит в своих руках. Тот же Иона Черепанов называл Архангельскую область РФ своей исторической родиной.

И это говорил гражданин Украины, который родился и вырос в Киеве. Правда, его родители родом из города Котлас (Архангельская область), отец был военным – туда к родственникам и ездил много лет Черепанов. Попутно восхищаясь красотами и "поэзией" этих краев и Соловецкого монастыря.

Однако именно тут замучили насмерть тысячи репрессированных. Сюда коммунистические власти отправляли в том числе деятелей Украинской Народной Республики, воинов повстанческих отрядов.

Соловки стали полигоном, на котором ГУЛАГ вырабатывал нормы и методы содержания и "перевоспитания" осужденных, виды работ, к которым их привлекали, формы наказания, приемы допросов "с пристрастием" и психологического подавления, режимы охраны, способы расстрела и массовых захоронений. Тут чекисты придумывали новые, изощренные пытки. Страшные цифры: за годы существования СЛОНа (Соловецкий лагерь особого назначения) и связанные с ним карельские лагеря прошел миллион человек.

Сегодня Иона Черепанов может писать в социальных сетях уже не только на русском языке, хотя не так давно негативно реагировал на призыв главы ПЦУ Епифания молиться на украинском.

Черепанов делал перепосты оскорбительных высказываний своих однодумцев.

Потому сегодня стоит внимательно следить и за словами, и за делами священников, которые могут "переобуваться" на ходу, но все также находятся в орбите русского мира. И, что особенно опасно, активно вести пропагандистскую работу среди молодежи.