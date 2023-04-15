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Украинцев называют экстремистами и наемниками: киевские священники остались в орбите "русского мира"

Олег Шевченко
Кияни
6 минут
1,4 т.
Иона Черепанов

Одним из ярых противников выселения московских попов из Киево-Печерской лавры является архиепископ Обуховский Иона (Черепанов). На своей странице в Facebook он постит призывы "защищать святыню от нападений безбожников, психически больных людей, экстремистов и наемников" и игнорирует законное решение о разрыве договора с УПЦ (МП).

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Подробнее об этом священнике читайте в материале OBOZREVAТEL.

В унисон с Москвой

Расторжение договора между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" и УПЦ (МП) о безвозмездном пользовании культовыми зданиями (как и переход других храмов в ПЦУ) очень быстро "взяла на вооружение" Русская православная церковь. В РФ эту ситуацию сейчас по полной используют в информационной войне, раскачивая ситуацию в Украине.

Московский патриарх Кирилл (Гундяев) уже назвал происходящее "точно таким же беснованием, как в России после революции", когда обновленческая церковь начала захватывать храмы Русской православной церкви. Причем тезисы, которые озвучил глава РПЦ, также были озвучены высокопоставленными иерархами УПЦ (МП) – в том числе и Ионой.

Он сравнивал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания с обновленцами. И даже выложил в сеть соответствующие фото с Епифанием и главой Обновленской Церкви, существовавшей после Февральской революции. То есть, УПЦ все так же говорит в один голос с Моспатриархией в России.

Украинцев называют экстремистами и наемниками: киевские священники остались в орбите "русского мира"

Иона (Черепанов) – архиепископ Обуховский, викарий Киевской епархии, наместник Троицкого Ионинского мужского монастыря в Киеве, председатель Синодального отдела по делам молодёжи Украинской православной церкви, а также главный редактор журнала Отрок.ua.

Он то и дело ведет стримы с территории Лавры и призывает киевлян и жителей близлежащих городов приехать "защищать тех, кто живет в Лавре".

Иона Черепанов

В социальных сетях делает репосты многочисленных публикаций о "беспределе", "провокаторах"и "нападениях экстремистов и наемников". Причем позиционирует себя патриотом Украины.

Украинцев называют экстремистами и наемниками: киевские священники остались в орбите "русского мира"

Цепкий "русский мир"

За год до полномасштабного вторжения российский патриарх Кирилл (Гундяев) поздравил Иону Черепанова с днем рождения. Он пожелал главе Синодального отдела УПЦ по делам молодежи "крепости душевных и телесных сил, бодрости духа и неоскудевающей помощи Вседержителя в дальнейшем служении Матери-Церкви".

А вот факт, о котором сегодня мало кто знает в Украине: 23 октября 2014 года, когда украинские защитники гибли на Донбассе, Иона Черепанов был включен в состав комиссии Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Это – совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности РПЦ.

Иона Черепанов

Кремль одной рукой посылал "ихтамнетов" в Украину и накачивал оружием Донецкую и Луганскую области, где рекой лилась кровь, и одновременно через церковь цинично "промывал мозги" украинцам.

Знаковым стало торжественное заседание Верховной Рады 8 мая 2015 года. Когда президент Украины Петр Порошенко зачитывал список погибших Героев Украины, все встали в знак уважения – кроме трех священнослужителей московского патриархата. Среди них оказался и Иона Черепанов.

Украинцев называют экстремистами и наемниками: киевские священники остались в орбите "русского мира"

Последовавшие объяснения представителей патриархии шокировали: они заявили, что своим поступком священнослужители УПЦ хотели выразить протест против войны как таковой. О том, что ее развязала Россия, конечно же, не было сказано ни слова.

Под руководством Ионы в Киево-Печерской лавре в ноябре 2020 г. состоялся кинофестиваль "Покров", на котором присутствовали пропагандисты с РФ, в частности известный сторонник агрессии России против Украины Борис Корчевников.

Борис Корчевников

На "мероприятии" усиленно пропагандировали единство и дружбу с Россией на основе "православия".

К слову, президентом этого фестиваля был народный депутат Украины Андрей Деркач, против которого за месяц до этого Министерство финансов США ввело санкции за попытку "российского вмешательства" в американские выборы. Впоследствии выяснилось, что Деркач входил в агентурную сеть ГРУ РФ. По данным СБУ, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях страны, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. Деркач лишен мандата, украинского гражданства и сейчас находится в международном розыске.

В том же 2020 году портал "Духовный фронт Украины" назвал Черепанова украинофобом и опубликовал его циничный пост о Дне памяти и примирения (8 мая).

"Историческая родина"

Украинских священников русский мир цепко держит в своих руках. Тот же Иона Черепанов называл Архангельскую область РФ своей исторической родиной.

Иона Черепанов

И это говорил гражданин Украины, который родился и вырос в Киеве. Правда, его родители родом из города Котлас (Архангельская область), отец был военным – туда к родственникам и ездил много лет Черепанов. Попутно восхищаясь красотами и "поэзией" этих краев и Соловецкого монастыря.

Украинцев называют экстремистами и наемниками: киевские священники остались в орбите "русского мира"

Однако именно тут замучили насмерть тысячи репрессированных. Сюда коммунистические власти отправляли в том числе деятелей Украинской Народной Республики, воинов повстанческих отрядов.

Соловки стали полигоном, на котором ГУЛАГ вырабатывал нормы и методы содержания и "перевоспитания" осужденных, виды работ, к которым их привлекали, формы наказания, приемы допросов "с пристрастием" и психологического подавления, режимы охраны, способы расстрела и массовых захоронений. Тут чекисты придумывали новые, изощренные пытки. Страшные цифры: за годы существования СЛОНа (Соловецкий лагерь особого назначения) и связанные с ним карельские лагеря прошел миллион человек.

Сегодня Иона Черепанов может писать в социальных сетях уже не только на русском языке, хотя не так давно негативно реагировал на призыв главы ПЦУ Епифания молиться на украинском.

Украинцев называют экстремистами и наемниками: киевские священники остались в орбите "русского мира"

Черепанов делал перепосты оскорбительных высказываний своих однодумцев.

Украинцев называют экстремистами и наемниками: киевские священники остались в орбите "русского мира"

Потому сегодня стоит внимательно следить и за словами, и за делами священников, которые могут "переобуваться" на ходу, но все также находятся в орбите русского мира. И, что особенно опасно, активно вести пропагандистскую работу среди молодежи.