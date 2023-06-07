Оккупированные Олешки уходят под воду, Корабельную площадь в Херсоне затопило полностью: жуткие последствия подрыва оккупантами ГЭС. Видео

Российские оккупанты, подорвав дамбу Каховского водохранилища, буквально утопили Олешки на Херсонщине, город с населением около 25 тыс. человек. Улицы населенного пункта, который временно находится под контролем России, превратились в реки.

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Об этом свидетельствуют кадры, снятые местными жителями, которые спасаются от наводнения на верхних этажах своих домов. Некоторые высотки погрузились под воду до третьего этажа, жизнь и безопасность людей находятся в критическом положении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В самом Херсоне ситуация не лучше. Корабельная площадь, популярная локация областного центра с автостанцией, утонула. Люди передвигаются на лодках, волонтеры помогают людям и животным эвакуироваться в безопасное место.

Подробно о том, какую трагедию в регион принесла российская армия своим терактом, читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские военные наблюдали, как российских солдат сносило паводковыми водами и они бежали с восточного берега Днепра после подрыва Каховской ГЭС. В результате многие оккупанты погибли или были ранены.

"Левый берег ниже правого, поэтому он более затоплен. Были затоплены и позиции противника прямо на берегу реки. Нужно понимать, что позиции противника – это не только окопы, но и обычные дома мирных жителей, где они жили", – рассказал очевидец зрелища, офицер Вооруженных сил Украины капитан Андрей Подлесный.

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