Начали с курьеза: Зеленский и Шольц перепутали свои места во время выхода на пресс-конференцию. Видео
В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский после визита в Лондон прибыл в Париж. Там он пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.
Когда лидеры выходили на пресс-конференцию к представителям СМИ, случился курьез: Зеленский и Шольц перепутали свои места возле трибун (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Макрон занял центральное место, которое ему и предназначалось. Тем временем Зеленский ошибочно встал у трибуны, которую подготовили для Шольца, а немецкий канцлер подошел к месту украинского лидера.
Зеленский первым осознал ошибку, увидев, что стоит возле флагов Германии и ЕС, а Шольц наоборот возле украинского. Президент Франции также подсказал, что они должны поменяться.
После этого лидеры с улыбками разошлись по своим местам у трибун.
Напомним, 8 февраля глава украинского государства прибыл в Британию с официальным визитом. В Лондоне он провел встречу с премьером Риши Сунаком и пообщался с королем Чарльзом III. Все детали визита по ссылке.
После этого Зеленский прилетел в Париж для встречи с главой государства Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом, который заранее приехал в Елисейский дворец.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Макрон поддержал формулу мира, предложенную Украиной для окончания войны с государством-террористом Россией. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа в установлении справедливого мира.
– А Шольц в Париже заявил, что Россия не может выиграть эту войну. Он пообещал, что Германия будет поддерживать Украину, сколько нужно.
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