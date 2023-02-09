Начали с курьеза: Зеленский и Шольц перепутали свои места во время выхода на пресс-конференцию. Видео

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский после визита в Лондон прибыл в Париж. Там он пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Когда лидеры выходили на пресс-конференцию к представителям СМИ, случился курьез: Зеленский и Шольц перепутали свои места возле трибун (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Макрон занял центральное место, которое ему и предназначалось. Тем временем Зеленский ошибочно встал у трибуны, которую подготовили для Шольца, а немецкий канцлер подошел к месту украинского лидера.

Зеленский первым осознал ошибку, увидев, что стоит возле флагов Германии и ЕС, а Шольц наоборот возле украинского. Президент Франции также подсказал, что они должны поменяться.

После этого лидеры с улыбками разошлись по своим местам у трибун.

Напомним, 8 февраля глава украинского государства прибыл в Британию с официальным визитом. В Лондоне он провел встречу с премьером Риши Сунаком и пообщался с королем Чарльзом III. Все детали визита по ссылке.

После этого Зеленский прилетел в Париж для встречи с главой государства Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом, который заранее приехал в Елисейский дворец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Макрон поддержал формулу мира, предложенную Украиной для окончания войны с государством-террористом Россией. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа в установлении справедливого мира.

– А Шольц в Париже заявил, что Россия не может выиграть эту войну. Он пообещал, что Германия будет поддерживать Украину, сколько нужно.

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