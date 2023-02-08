Зеленский прибудет в Британию: Сунак назвал визит президента Украины свидетельством нерушимой дружбы между странами

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибудет в Великобританию с официальным визитом. В Лондоне он проведет встречу с премьер-министром государства Риши Сунаком.

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Также в планах украинского президента – посещение украинских военнослужащих, проходящих обучение в Британии. Запланировано и обращение к британскому парламенту. Об этом сообщили в правительстве Великобритании.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между двумя нашими странами", – прокомментировал ожидаемую встречу на высочайшем уровне премьер-министр Великобритании Риши Сунак, которого цитирует Evening Standard.

По данным издания Тelegraph, в ходе встречи с Зеленским премьер-министр Соединенного Королевства объявит о поставках Украине оружия большей дальности, а также о расширенной программе обучения украинских сил, в том числе и подготовке пилотов для современных западных истребителей.

Ряд британских СМИ сообщает, что кроме главы британского правительства, Зеленский встретится с министром обороны Британии Беном Уоллесом и руководителями обороны и безопасности Соединенного Королевства. Главной темой встречи должны стать детали обучения украинских воинов.

Визит в Лондон станет второй зарубежной поездкой украинского президента после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Впервые Зеленский выезжал из страны после 24 февраля 2022-го в декабре того же года, чтобы встретиться с президентом США Джозефом Байденом и выступить перед американским Конгрессом.

Во время приезда в Великобританию Зеленский также выступит перед британским парламентом, а после, пишет Тelegraph, отправится в Брюссель, где в четверг, 9 февраля, 27 лидеров ЕС соберутся на саммит. Среди главных тем для обсуждения, помимо миграции и реакции ЕС на закон о снижении инфляции в США, будет и война в Украине.

Официальное приглашение принять участие в саммите ЕС президент Украины получил от президента Евросовета Шарля Мишеля 6 февраля, однако до последнего момента визит Зеленского в Брюссель оставался под вопросом из соображений безопасности.

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