'Начал биться головой о забор': мама Иеремии с лицеем Ивано-Франковска призналась, после какого случая сын сказал, что больше не хочет жить

Шестикласснику с лицея №4 Ивано-Франковска школьники устроили травлю после уроков, из-за чего парень начал биться головой о забор школы и сдерживался из последних сил, чтобы не заплакать. Об этом рассказала его мама, Оксана Крайник. Женщина поделилась, что на подходе к учебному заведению встретила сына, который начал плакать и кричать, что он не хочет жить.

По ее словам, предварительно школьники начали травить Иеремию в Viber, посылая ему сообщения со словами "плач". Крайник рассказала в интервью Репортеру, что собрала фамилии детей, которые это делали и написала заявление директору школы и в местный Департамент образования. Когда мальчик вернулся на учебу после инцидента с сообщениями, одноклассники не пускали его и еще одного ученика в класс.

"Когда Иеремия пришел в школу 19 февраля, дети не пускали его и Влада в класс. После уроков группа одноклассников обступила Иеремию у ворот школы, снова кричали ему обиды. Это стало, как он сказал, последней каплей. Иеремия начал биться головой о забор школы и сдерживался из последних сил, чтобы не расплакаться, потом он пошел мне навстречу и, когда я пришла, Иеремия плакал и кричал: "Я не хочу жить!", – поделилась Крайник.

Она добавила, что предварительно дети якобы начали травить ученика по имени Влад, посылая ему сообщения со словами "сдохни". А потом стали буллить и ее сына.

Женщина говорит, что Иеремия написал в группе класса слово "enjoy", на что его одноклассник назвал школьника "недоангличанцем". Парень в ответ посоветовал завидовать молча, из-за чего все дети вроде бы набросились на него с обидами.

После инцидентов Крайник пыталась пообщаться с директором, однако встреча не состоялась. В то же время из разговора с классной руководительницей женщина узнала, что это Иеремия якобы оскорблял одноклассников, поэтому учительница на стороне школьников. На заявление о буллинге администрация отметила, что его нет, а женщину якобы начали допрашивать относительно пропусков уроков ее сыном.

По словам Крайник, расследовать травлю в школе никто не собирался, однако хотели сделать виновной ее и сына. Женщина подала заявления в департамент образования и полицию о факте буллинга.

Родители детей, фигурирующих в обращениях, объединились и якобы обвиняют женщину в том, что она ударила какую-то девочку и запугивала детей. Они говорят, что готовы идти на любые экспертизы, чтобы доказать, что никакой травли не было и в этом виноват сам Иеремия, ведь он провоцировал школьников.

Сама же мама Иеремии такие обвинения считает клеветой и будет судиться за дачу ложных показаний.

В ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области сообщили, что по этому делу составили уголовные производства на родителей детей, совершавших буллинг и на директора лицея. Там добавили, что сейчас проверка продолжается и ее результаты сообщат по ее завершению, после чего дело передадут в суд.

Напомним, в лицее №4 Ивано-Франковска школьники 6-го класса жестоко буллили своего одноклассника за то, что он играет на скрипке. Иеремии дети посылали сообщения в личные в Viber и писали в классном чате слова "плач". Кроме того, некоторые из подростков угрожали ему "поставить синяки" и в один из дней вытолкали из класса. Мальчик после травли сказал маме, что не хочет жить.

К разрешению инцидента присоединился министр образования и науки Оксен Лисовой. Чиновник призвал родителей не молчать о буллинге в школах и обращаться в соответствующие учреждения. Глава МОН отметил, что администрация лицея не пыталась остановить травлю.

На скандал отреагировал и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он сказал, что мама подала обращение в его службу. Кроме того, защитник образовательных прав попросил Департамент образования и науки области предоставить мальчику квалифицированную психологическую помощь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что классная руководительница шестого класса в лицее Ивано-Франковска вступилась за детей, а заместитель директора заявила о "конфликте".

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