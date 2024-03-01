Папа на войне: появились детали скандала в лицее Ивано-Франковска, где дети мажоров травили шестиклассника. Вмешался образовательный омбудсмен

На скандал, случившийся в элитном лицее №4 Ивано-Франковска, где школьники травили своего одноклассника, отреагировал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он сказал, что мама подала обращение в его службу. Кроме того, защитник образовательных прав попросил Департамент образования и науки области предоставить мальчику квалифицированную психологическую помощь.

Из сообщения в Facebook, которое опубликовала украинская поэтесса и писательница Любовь Бурак, стало известно, что отец мальчика уже два года служит в рядах Вооруженных Сил Украины. Мужчина постоянно общается с сыном и заботится о нем.

"Прошу маму ребенка выйти на связь. Прошу департамент образования сообщить о результатах комиссии, ведь мама подала обращение и к нам. И прошу обеспечить квалифицированную помощь ребенку", – сказал образовательный омбудсмен.

К Горбачеву также обратилась одна из военнослужащих, которая попросила разобраться в инциденте, ведь, по ее словам, дети собратьев – то же, что и собственные.

Кроме того, на ситуацию отреагировала народная депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталия Пипа. Она сообщила, что готовит обращение к руководству школы, управления образования, департамента образования и образовательного омбудсмена.

В свою очередь Департамент образования области отметил, что была создана комиссия для расследования о результатах действия которой будет уведомлено учебное заведение, родители и правоохранительные органы.

Напомним, в элитном лицее №4 Ивано-Франковска школьники 6-го класса жестоко буллили своего одноклассника, за то, что он играет на скрипке. Мальчику по имени Иеремия дети посылали сообщения в личные в Viber и писали в классном чате слова "плач". Кроме того, некоторые из подростков угрожали ему "поставить синяки" и в один из дней вытолкали из класса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный омбудсмен предложил понижать категорию учителя за буллинг и мобинг.

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