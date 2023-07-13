НАБУ объявило в розыск депутата Киевсовета Трубицына, обвиняемого во взяточничестве: детали дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

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Об этом свидетельствует информация на сайте НАБУ. "НАБУ разыскивает обвиняемого в уголовном производстве № 52021000000000144 от 23.03.2021, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", – говорится в сообщении.

По версии обвинения, депутат Киевсовета Владислав Трубицын в сговоре с приближенными лицами и должностными лицами коммунальных предприятий организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение МАФов.

Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение.

В деле обвиняют самого Трубицына, а также экс-директора КП "Городской магазин" Амана Моламова, его заместителя Алексея Непряхина, заместителя директора КП "Киевское наследие" Дмитрия Ковальчука, а также двух помощников Трубицына – Илью Лифа и Артема Билинского.

Следует отметить, что во время задержания НАБУ в феврале 2022 года Трубицыну удалось сбежать от детективов на автомобиле. Позже депутат попал в СИЗО, откуда вышел под залог 14,88 миллиона гривен.

31 мая стало известно, что Владислав Трубицын, обвиняемый во взяточничестве, смог уехать из Украины благодаря письму от Главного управления разведки Минобороны Украины. 13 мая 2023 года он выехал за границу в направлении Польши с разрешением председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки на основании письма от главы ГУР Кирилла Буданова.

Утверждалось, что разведка сделала это по просьбе другой структуры – какой именно, озвучивать в ГУР не захотели. Проанализировав страницу Трубицына в Facebook, OBOZREVATEL выяснил, что этой структурой могут быть Силы специальных операций ВС Украины. ССО не имеют полномочий по разрешениям для пересечения гражданами границы. Позже эту информацию подтвердил представитель ССО Александр Кондратенко.

В начале июня Высший антикоррупционный суд Украины объявил в международный розыск Трубицына. Как известно, в мае он покинул территорию Украины.

Позже ВАКС заочно взял под стражу депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Также он взыскал в государственный бюджет 9,88 млн грн залога, внесенного за политика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, погоревший на взятке в 2022 году, все еще возглавлял Комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству. Он мог совершать коррупционные действия, поэтому его собирались отстранить от этой должности.

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